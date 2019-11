Fuorigrotta: Da lunedì 11 novembre chiusa al traffico via Campegna per lavori

Fuorigrotta: Da lunedì 11 novembre sarà chiusa via Campegna per lavori alla rete elettrica. Disagi per i residenti del quartiere.

Da lunedì 11 novembre per cinque giorni quindi fino al 15 novembre sarà chiusa al traffico via Campegna per consentire i lavori alla rete elettrica dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Pertanto Via Campegna sarà chiusa al traffico nel tratto compreso Via Giuseppe Testa e Via Coriolano, fatta eccezione per mezzi di Soccorso, Forze dell’Ordine e residenti di Via Campegna dal civico 131 al 135.

I residenti del quartiere Fuorigrotta e Cavalleggeri d’Aosta saranno al centro di nuovi disagi per la circolazione già resa complicata dal caos provocato dalla Tangenziale di Napoli.