Coronavirus, negativi tutti i tamponi eseguiti oggi presso l’ospedale Cotugno di Napoli

Arriva anche la conferma da parte del ministero della Salute sulla positività al Coronavirus per il quarto caso registrato in Campania. Si tratta di un giovane militare di Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, che è risultato positivo dopo essere tornato a casa dal milanese insieme con la ragazza casertana di cui già si è accertato il contagio nei giorni scorsi. Il ragazzo è già in quarantena volontaria da giovedì scorso e gli operatori della Asl di Benevento sono al lavoro per rintracciare anche le persone che sono venute a contatto con il militare a partire da lunedì scorso, giorno del suo rientro.

Già questo pomeriggio, in una nota, l’amministrazione dell’ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, ha comunicato di aver “provveduto a organizzare il Triage del caso sospetto giunto in pronto soccorso, con un percorso autonomo dedicato, al fine di ridurre al minimo il contatto del paziente con altri individui”, in attesa del trasferimento presso l’ospedale Cotugno di Napoli. Inoltre la protezione civile regionale ha evidenziato come “tutti i tamponi eseguiti in laboratorio, fino alle 15 di oggi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli, sono risultati negativi”.