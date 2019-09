Castellammare, terribile incidente in galleria: uno dei feriti è grave

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla Statale 145 Sorrentina, nella Galleria di Varano, nelle vicinanze di Castellammare di Stabia.

Castellammare | Quattro persone sono rimaste ferite – almeno una in modo grave – in un incidente avvenuto nella mattinata di ieri, poco prima delle 10.30 sulla Statale 145 Sorrentina, nella Galleria di Varano, nelle vicinanze di Castellammare di Stabia. Secondo una sommaria ricostruzione, nell’incidente sono rimasti coinvolti un ciclomotore, una moto e tre auto. Il conducente del ciclomotore, un giovane, e’ stato sbalzato sull’asfalto. Insieme ad altri tre feriti e’ stato trasportato all’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e poi al “Cardarelli” di Napoli, dove e’ stato operato. Ha riportato fratture al bacino ed in altre parti del corpo. Le sue condizioni sono gravi.

Un’altra delle persone coinvolte è ricoverata in codice rosso

E’ ricoverato in codice rosso anche un altro dei feriti. Ricoverata al “San Leonardo” una ragazza che ha riportato fratture e contusioni multiple, ma le sue condizioni sono meno gravi. Nell’impatto e’ andata distrutta un’ auto, i cui pezzi si sono sparsi nella Galleria di Varano. Per estrarre i corpi dalle lamiere, prima dell’ arrivo dei Vigili del Fuoco, del 118 e della Polizia Stradale si sono adoperati alcuni volontari. La Galleria di Varano e’ stata chiusa al traffico per circa tre ore, con pesanti ripercussioni sul traffico della costiera sorrentina e poi riaperta dopo l’ intervento dei Vigili del Fuoco.