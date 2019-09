Nuova “stesa” ai Quartieri Spagnoli, 5 colpi esplosi vicino alla casa del boss Ciro Mariano

Il capoclan è stato scarcerato da diversi mesi dopo trent’anni di detenzione ininterrotta: gli spari potrebbero essere rivolti proprio a lui nell’ambito della guerra per la gestione delle piazze di spaccio dei Quartieri Spagnoli.

Ancora spari in strada a Napoli e nei Quartieri Spagnoli. Questa mattina sono stati esplosi colpi di pistola in aria lungo vico Concordia. Sequestrati dai carabinieri 5 bossoli. Indagini in corso.

Certamente quei cinque colpi di pistola il boss Ciro Mariano li ha sentiti perche’ esplosi proprio nel vicolo accanto a quello in cui abita e gli investigatori sono convinti che il raid intimidatorio sia un avvertimento a lui. Il capoclan e’ stato scarcerato da diversi mesi dopo trent’anni di detenzione ininterrotta e non si fa vedere in giro. Teme di subire agguati perche’ la situazione nei Quartieri Spagnoli, un dedalo di vicoli a ridosso delle zone dello shopping di Napoli, e’ incandescente.

Un equilibrio sempre in bilico

Al centro del contendere ci sono gli affari da migliaia di euro a settimana per la gestione delle piazze di sostanze stupefacenti, in particolare delle basi che si trovano nella parte alta dei Quartieri, soprattutto quella chiamata della ‘sposa’, aperta 24 ore su 24, praticamente accessibile solo a piedi dopo aver percorso decine di scale, tra sentinelle e pusher ‘volanti’. Le quote di quella piazza sono sempre state divise in parti uguali tra i due gruppi piu’ importanti: i Mariano-Masiello e i Ricci-Esposito. Forse questo equilibrio si e’ rotto e la sparatoria di questa mattina e’ il segnale.