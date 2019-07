Cronaca di Napoli: ad Afragola i Carabinieri hanno arrestato un 36enne, che si era barricato in casa e aveva provato a disfarsi della droga lanciandola dalla finestra.

I Carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Raffaele Iorio, un 36enne del posto già noto alle forze dell’ordine e denunciato per lo stesso reato una 33enne incensurata.

I militari sono entrati nel cortile condominiale quando Iorio, grazie alle telecamere installate sul perimetro dell’abitazione, si è accorto del loro arrivo. Si è barricato in casa e ha poi lanciato un borsello dalla finestra. Al suo interno i Carabinieri hanno trovato 25 grammi di cocaina, un bilancino e alcune schede telefoniche.

Entrati nell’abitazione, durante una perquisizione i militari hanno rinvenuto e sequestrato 6,74 grammi di hashish, 7 di marijuana e un panetto di mannitolo, sostanza utilizzata per il taglio.

Nell’appartamento sequestrati anche altri 2 bilancini di precisione, 481 euro in denaro contante (ritenuti verosimilmente provento di spaccio), varie bustine in cellophane per il confezionamento, 10 cellulari e un sistema di videosorveglianza abusivo utilizzato per proteggere gli affari dai controlli delle forze dell’ordine. Dopo le formalità di rito, Iorio è stato tradotto al carcere di Poggioreale.