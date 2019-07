Jabil: protesta dei 350 lavoratori, sui quali incombe l’ombra dei licenziamenti collettivi. Il segretario dem Nicola Zingaretti nella sede di Marcianise.

Nuova protesta da parte dei 350 lavoratori della Jabil, multinazionale americana che produce componenti elettronici, i cui vertici societari hanno recentemente annunciato l’intenzione di avviare le procedure di licenziamento collettivo.

Come riportato da “Il mattino”, un gruppo di operai e dirigenti – con al seguito le famiglie – ha bloccato l’arteria centrale di Caserta, ovvero via Roma, procedendo in corteo verso la sede di Confindustria.

Lì è in corso il primo confronto tra le parti sulla procedura di licenziamento, decisa nonostante un impegno preso con il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio.

Jabil, Zingaretti tra gli operai: “Azienda ritiri i licenziamenti”