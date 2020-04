Coronavirus: il Covid 19 ha contagiato 25 persone (tra cui 22 anziani) al centro Minerva di Ariano Irpino.

Sono arrivati i risultati dei test da Coronavirus eseguiti sugli ospiti della Residenza Sanitaria per Anziani e Centro di Riabilitazione Minerva di Ariano Irpino.

Come riporta “Il mattino”, su 87 tamponi effettuati tra pazienti e operatori sanitari, i laboratori dell’Istituto Zooprofilattico di Portici hanno accertato la positività al Covid 19 di 25 persone (22 anziani e 3 operatori), mentre altri due esami sono da ripetere.

Un nuovo focolaio ha dunque colpito una delle strutture di riferimento per la riabilitazione e l’assistenza agli anziani, dopo che era stato accertato il contagio per due anziane decedute nei giorni scorsi.

Dopo quelle morti, si è deciso di mettere in atto misure ancora più drastiche per isolare i pazienti ancora non infetti e il personale, avviando le necessarie indagini epidemiologiche e nuovi interventi di sanificazione della struttura. Una situazione sempre più complicata, con i familiari dei pazienti che possono comunicare solo via telefono con i loro cari.