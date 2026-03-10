Al Trianon Viviani è di scena la tradizione, due appuntamenti dedicati alla Canzone

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, al Trianon Viviani due appuntamenti dedicati alla Canzone, tra musica, danza e teatro.

Al Trianon Viviani i due appuntamenti della settimana sono dedicati all’interpretazione tradizionale della Canzone napoletana, anche in chiave coreutica e teatrale. Venerdì 13 marzo, alle 21, i Guarracini portano in scena Tarantella show. Tra cielo e mare. Il gruppo, fondato nel 1985, è composto da ballerini, attori, musicisti e cantanti e racconta i momenti significativi della storia di Napoli, in un viaggio musicale che va dalle villanelle alle canzoni sul tamburo, fino alle melodie classiche più celebri.

Seguirà, sabato 14 marzo, sempre alle 21, Le stagioni della Canzone napoletana, uno spettacolo di Leonardo Ippolito dedicato al repertorio ottocentesco, per narrare storie di vita quotidiana, amori travolgenti e sogni di un futuro migliore. La compagnia è accompagnata dall’Orchestra stabile della Canzone napoletana Gino Campese, diretta da Luigi Ottaiano. Replica domenica 15 marzo, alle 18.

CARD DI ABBONAMENTO, biglietti e informazioni

Per questa seconda parte del cartellone, che si conclude a maggio, è ancòra possibile regalarsi e regalare una card di abbonamento. Il Trianon Viviani ha predisposto due tipologie di card, Gold e Silver, che prevedono un pacchetto di quattro spettacoli a partire da 40 euro, sottoscrivibili solo presso il botteghino del teatro.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.

STANZA DELLE MERAVIGLIE E STANZA DELLA MEMORIA

È ripresa l’attività della Stanza delle Meraviglie e della neonata Stanza della Memoria, due realizzazioni innovative che, adottando le moderne tecnologie digitali, consentono una fruizione emozionale del ricco e variegato patrimonio della Canzone napoletana. Le Stanze fanno parte dell’Ecosistema digitale per la Cultura, il programma di digitalizzazione dei beni culturali, materiali e immateriali, finanziato e promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec. Sono visitabili dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30; la domenica, dalle 10 alle 13, con prenotazione obbligatoria tramite email a prenotazioni.trianon@scabec.it.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.