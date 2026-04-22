Da Caruso a Gragnaniello, viaggio nella voce napoletana al Trianon Viviani

Giovedì 23 aprile, in programma per la rassegna “RiSoNa”, al Trianon Viviani un incontro dedicato a timbri, stili e identità della canzone napoletana, guidato da Marina Tripodi.

A Napoli ogni voce racconta una storia: un patrimonio di timbri, stili e identità che attraversa il tempo e continua a trasformarsi. Prosegue al Teatro Trianon Viviani di Napoli “RiSoNa. Tracce, voci e paesaggi della musica campana”, il ciclo di incontri ideato e curato da Pasquale Scialò, che esplora la ricchezza e la complessità della tradizione musicale campana attraverso conversazioni, ascolti e testimonianze.

Giovedì 23 aprile, alle ore 17.30, è in programma “Orizzonti vocali. Vox Partenopea. Timbri, stili e identità”, incontro con Marina Tripodi, esperta in vocologia artistica e logopedia, introdotto da Pasquale Scialò. Un viaggio nella canzone napoletana attraverso l’ascolto e l’analisi delle interpretazioni di grandi voci, da Enrico Caruso e Gilda Mignonette fino a Sergio Bruni, Roberto Murolo, Nino D’Angelo e Gragnaniello. Un percorso tra passato e presente che evidenzia l’evoluzione della vocalità partenopea.

Al centro dell’iniziativa la voce intesa non solo come espressione artistica, ma come materia, corpo e identità, da osservare e

comprendere anche nei suoi aspetti fisici e acustici. Grazie all’uso di registrazioni storiche e strumenti di analisi, il pubblico sarà

guidato alla scoperta dei meccanismi che rendono ogni interprete unico, aprendo nuove prospettive di ascolto. Un’occasione rivolta a studiosi, appassionati e giovani cantanti per riscoprire la voce napoletana come patrimonio culturale vivo e in continua

trasformazione.

L’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si terrà nella Stanza della Memoria, uno spazio pubblico dedicato alla conoscenza, alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio della canzone napoletana e delle culture musicali della Campania. Un luogo di incontro tra memoria e contemporaneità, dove il pubblico può accedere ai contenuti digitali del portale SoNa – Contesto Musica, parte dell’Ecosistema Digitale per la cultura della Regione Campania. Attraverso supporti interattivi è possibile esplorare registrazioni, spartiti, immagini e documenti, in un’esperienza immersiva che attraversa oltre due secoli di storia musicale.

Alle ore 17.00, prima dell’inizio, il pubblico potrà partecipare a una visita guidata alla Stanza delle Meraviglie, parte del nuovo percorso di valorizzazione del teatro.

Il progetto “RiSoNa” rientra nei progetti speciali in ambito culturale e turistico 2025 della Regione Campania, attuati da Scabec (Fondi Coesione Italia 21/27), e si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del Teatro Trianon Viviani, nel cuore di Forcella.

La rassegna RiSoNa proseguirà fino a dicembre con ulteriori appuntamenti che vedranno protagonisti studiosi, artisti e operatori

culturali, in un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità.