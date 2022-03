Tom Cruise sarà Iron Man nel prossimo film della Marvel?

Tom Cruise. L’attore potrebbe fare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe nel nuovo capitolo del Doctor Strange.

Tom Cruise potrebbe essere il nuovo Iron Man. Questa è la notizia che sta girando in queste ultime ore riguardo il prossimo film Marvel sul Doctor Strange, intitolato Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Nasce tutto dal trailer del film con Benedict Cumberbatch, trasmesso durante l’ultimo Super Bowl. Qui i fan hanno notato la presenza di quella che sembra essere una variante del personaggio, nota come Superior Iron Man.

Ma come si collega questo a Tom Cruise? L’attore avrebbe dovuto interpretarlo in una pellicola degli anni ’90, progetto che non hai mai visto la luce, ma quello che ha fatto collegare i due sono stati alcuni scatti rubati dal set del film.

In questi scatti si vede Tom con il pizzetto mentre si trova davanti a un green screen. Chiaramente tutto ciò è possibile dato che con la serie Loki e con l’ultimo film Spider-Man: No Way Home è stato introdotto il Metaverso.

Tom Taylor, che ha co-creato il personaggio di Superior Iron Man, ha commentato il trailer su Twitter: “Ehi, Superior Iron Man è di tendenza. Non ho informazioni a riguardo, ma quando @ycinar e io abbiamo creato l’armatura Endo-Sym di Tony, è stata progettata per brillare di rosso/arancione quando era arrabbiato. In ogni caso, mi piacerebbe vedere la nostra armatura sullo schermo un giorni”.

