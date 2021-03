Terremoto, forte scossa a Nord di Atene, in Grecia. Avvertita anche in Italia

Terremoto, forte scossa a Nord di Atene, in Grecia: da una prima analisi la magnitudo sarebbe di 6.3.

La forte scossa è stata registrata stamani nella zona della Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord di Atene e di Larissa: lo rende noto l’Istituto geofisico statunitense. Il sisma è stato sentito anche in Puglia.

L’epicentro del sisma è stato individuato a 10 chilometri a nordovest di Tirnavos, una cittadina a circa 360 chilometri a nord della capitale e una ventina di chilometri a nord di Larissa. Il terremoto ha colpito a 10 km di profondità.

Per ora non sono state segnalate vittime. Migliaia di persone si sono riversate in strada a Larissa e Trikala. Secondo il sito in.gr, c’è una persona rimasta intrappolata sotto le macerie nel villaggio di Mesochori.

Dopo si sono registrate altre quattro scosse di magnitudo 6.3. Secondo quanto riporta l’Istituto geofisico statunitense (Usgs), nelle ultime ore sono state registrate – sempre nella zona di Tirnavos – una scossa di magnitudo 5.1, una di 4.9, una di 4.5 e una di 4.4.