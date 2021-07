Temptation Island 2021: la prima puntata conquista il 21% di share. La prima puntata dello scorso anno andò meglio, con il 21.63%.

Arrivano i primi risultati della nuova stagione di Temptation Island 2021. La prima puntata del reality show di Mediaset ha conquistato il 21% di share, incollando alla televisione 3.194.000 di persone, con 1.708.000 negli ultimi 3 minuti.

La prima puntata dell’edizione 2020, quella condotta da Filippo Bisciglia, arrivò a 3.698.000 con il 21.63% di share. Un risultato di poco migliore rispetto a quello attuale. Peggio aveva fatto l’edizione di settembre condotta da Alessia Marcuzzi: 18% di share con 2.958.00 di persone.

Sorride comunque Canale 5, che conquista il primo posto con il 21% di share per un programma inedito. A seguire c’è Chi l’ha Visto?, in onda su Rai 3, con 2.036.000 spettatori netti per l’11.28% di share. Il terzo programma più visto è il film La forma dell’acqua, in onda su Rai1, che ha appassionato 1.708.000 spettatori netti per il 9.37% di share.

Man on Fire – Il fuoco della vendetta è stato visto su Rai2 da 1.325.000 spettatori netti per il 7.35% di share. Point Break, in onda su Italia1, è stato visto da 764.000 spettatori netti per il 4.02% di share. Zona Bianca, in onda su Rete4, è stato visto da 681.000 spettatori netti per il 4.05% di share.

