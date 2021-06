Temptation Island 2021: stasera la prima puntata. Chi sono i 25 tentatori

Temptation Island 2021, anticipazioni. Ecco la scheda di presentazione dei 25 tentatori che prenderanno parte al programma.

Siamo a un passo dall’inizio dell’edizione 2021 di Temptation Island. Le sei coppie sono state presentate e sono pronte a mettersi alla prova con ben 25 tentatori pronti a dare battaglia alle fidanzate e ai fidanzati.

Oggi ci soffermiamo proprio su di loro, i tentatori, fondamentali per la riuscita del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Come funziona il programma

Le coppie che partecipano al programma sono selezionate dalla produzione dopo un provino. Appena arrivato in Sardegna, ogni partecipante sceglie un tentatore o una tentatrice che lo colpisce fin da subito. Poi, le coppie si salutano: le donne vanno nel villaggio delle fidanzate, mentre gli uomini in quello dei fidanzati. Lì, vivranno alcune settimane in compagnia, rispettivamente, di tentatori e tentatrici. Le telecamere documenteranno tutto tramite video e audio. Il falò una volta a settimana mette a confronto i fidanzati e le fidanzate che possono vedere un video che immortala la vita nel loro villaggio e viceversa. Può essere chiesto un falò finale di confronto. Le ultime coppie che hanno resistito al percorso comunque saranno chiamate al falò dell’ultima puntata con un ultima domanda del conduttore: “Vuoi uscire con la persona con cui sei arrivato o torni a casa da single?”.

Ecco le schede di presentazione dei tentatori.

Le tentatrici:

ANASTASIA – 20 anni da Somma Vesuviana (Napoli), fotomodella. Ha praticato a lungo ginnastica artistica e dalla sua mamma ha ereditato la mania dell’ordine.

ANGELICA – 22 anni nata a Mirano (Venezia), modella. Ha praticato per dieci anni danza classica ed è appassionata di ogni genere di sport.

CARLOTTA – Romana 34 anni, specializzata in campo estetico elettromedicale e assistente al medico. Ama ascoltare la musica, pattinare sul lungomare ma soprattutto mangiare.

FEDERICA – 25 anni catanese, è una libera professionista. Appassionata di videogame, film horror e del mondo fantasy in generale. Parla inglese, spagnolo e francese.

GABRIELLA – Napoletana 25 anni, studentessa in scienze motorie. E’ una grande appassionata di calcio e una tifosa della Juventus.

GABRY – Napoletana 29 anni, hostess per eventi. Sta imparando a suonare la consolle. Le piace la meditazione e tutto cio’ che la porta ad avere un livello di coscienza superiore.

GIULIA – Romana 25 anni , laureata in ingegneria civile ed edile. La sua più grande passione è l’equitazione.

GIULY – Romana 33 anni, laureata in ingegneria civile, fa la dermopigmentista. Le piace lo sport e ha scoperto recentemente la passione per il paddle. E’ un’amante della lettura.

LUCREZIA – Milanese 23 anni, hostess per fiere, eventi e congressi. Ha un cane che ama moltissimo con cui fa delle lunghe passeggiate al parco.

RITA – 28 anni da Ceglie Messapica (Brindisi), estetista. Ha studiato a Parigi e negli States. Ha sempre trascorso l’estate a Nizza perché suo nonno vive lì.

TANIA – 27 anni nata a Piedimonte Matese (Caserta), commessa in un negozio di abbigliamento. Figlia di un ex calciatore di serie A, ha ereditato da lui la passione per questo sport.

VINCENZA – 25 anni da Vallo Della Lucania (Salerno) è insegnante di danza e coreografa, balla danza classica, moderna e flamenco.

I tentatori:

ANGELO – 26 anni da Salerno, calciatore. Ama i bambini e un giorno vorrebbe aprire una scuola calcio o un asilo nido.

ALESSANDRO – Nato a Vercelli, 25 anni, imprenditore. Da cinque anni ha rilevato l’azienda di famiglia, si occupa di edilizia. Ha una grande passione per le 4 ruote.

ALESSIO – Romano, 37 anni, proprietario di un locale. Laureato in giurisprudenza, si occupa di consulenza legale civile. Ha la passione per il paddle.

DAVIDE – Viene da La Spezia, 27 anni, impiegato. Sta scrivendo il suo primo romanzo.

GIUSEPPE – 32 anni, napoletano, dentista. Ha vissuto in Germania per lavoro, parla quattro lingue e sta per aprire uno studio odontoiatrico tutto suo a Milano.

LUCA – Nato a Riccione 26 anni, laureato in scienze motorie. Fa il personal trainer.

LUCHINO – 31 anni da Ascoli Piceno, geometra. Vorrebbe diventare vigile del fuoco per seguire le orme del suo papà.

LUCIANO – 27 anni di Napoli, modello. Lavora anche come operatore antincendio in autostrada. E’ papà di una bimba di tre anni.

LUKE – Bolognese 31 anni, responsabile commerciale. In inverno vive a Bologna, d’estate vive al mare. Il padre rappresenta il suo più grande punto di riferimento. Ha la passione per il foot volley.

MANUEL – Romano, 25 anni, personal trainer e modello. Ha giocato a calcio a livello dilettantistico.

MARCO – 26 anni da Cesenatico, modello. Ha la passione per lo sci e il wakeboard.

SALVATORE – Casertano di 32 anni, imprenditore e proprietario di una holding che fornisce servizi. Ha un figlio di nove anni con cui condivide la passione per la pittura. Suona il basso e la batteria.

SAMUELE – Romano, 28 anni, agente di commercio. Si occupa di formazione per venditori. Ama molto viaggiare, ha infatti visitato tutta l’Europa e l’America.

