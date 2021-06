“La forma dell’acqua” su Rai 1. I film in tv mercoledì 30 giugno

TRAMA

La forma dell’acqua – The Shape of Water (The Shape of Water) è un film del 2017 diretto da Guillermo del Toro.

Il film ha vinto il Leone d’oro al miglior film alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e si è aggiudicato quattro Premi Oscar, su tredici candidature ricevute, vincendo il premio per il miglior film, il miglior regista, la migliore scenografia e la migliore colonna sonora.