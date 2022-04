Stasera in tv venerdì 29 aprile: “Rocky III” su Italia 1

Rocky III – 21:20 Italia 1

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Rocky III

Rocky III Uscita: 1982

1982 Nazionalità: USA

USA Durata: 99′

99′ Regista: Sylvester Stallone

Sylvester Stallone Cast: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burgess Meredith, Mr. T

TRAMA

Rocky III è un film del 1982 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone.

È il secondo sequel del fortunato Rocky del 1976 e, come il precedente episodio, è sceneggiato, diretto e interpretato da Sylvester Stallone. Prodotto nuovamente da Robert Chartoff e Irwin Winkler, il film vede un Rocky Balboa “civilizzato” che, dopo essere diventato campione del mondo dei pesi massimi, riceve la sfida del pugile Clubber Lang.

La canzone Eye of the Tiger (eseguita dai Survivor) presente nel film ha avuto un grande successo, e tuttora si sente spesso sia in TV che nelle stazioni radiofoniche. Proprio per questo, nel 1983 ha collezionato due nomination in due delle cerimonie più importanti nel panorama cinematografico mondiale: Oscar e Golden Globe. In questo nuovo capitolo si aggiunge al cast Mr. T nel ruolo di Clubber Lang e il campione di wrestling Hulk Hogan nel ruolo di “Labbra Tonanti”.

Il franchise è stato proseguito da Rocky IV (1985).