Marvel: pronti film e serie tv fino al 2032

Marvel, anticipazioni. Secondo Kevin Feige il Cinematic Universe di casa Disney ha già tutto pianificato fino al 2032.

Buone notizie per tutti i fan dei film, e serie tv, della Marvel. Durante l’ultimo Cinemacon 2022 Kevin Feige, il responsabile massimo del progetto, il Marvel Cinematic Universe ha già tutto pianificato fino al 2032.

Ovviamente non ci sono stati spoiler per le future fasi del progetto, ma la conferma di una pianificazione a lungo termine non può far che piacere ai tanti fan. Chiaro è che non era difficile da ipotizzare uno sviluppo del genere.

Questo perchè nei suoi 14 anni di “vita”, il primo film fu infatti Iron Man del 2008, l’universo cinematografico dei supereroi ha sbancato al botteghino più e più volte, superando il miliardo di incasso con ben 10 pellicole.

Ricordiamo inoltre che Avengers Endgame è il secondo film per incassi nella storia, dietro solo ad Avatar di pochi milioni. Inoltre nella fase attuale, denominata Fase 4, sono anche aumentate le serie tv che fanno da contorno ai film.

Tutte queste serie tv sono trasmesse su Disney Plus, come vi abbiamo più volte segnalato sugli articoli dedicati, allargando le maglie del progetto. Intanto andiamo a recuperare quelli che sono i film annunciati nel prossimo futuro.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia (dal 4 maggio al cinema)

(dal 4 maggio al cinema) Thor: Love and Thunder (dal 6 luglio al cinema)

(dal 6 luglio al cinema) Black Panther: Wakanda Forever (dall’11 novembre al cinema)

(dall’11 novembre al cinema) The Marvels (dal 17 febbraio 2023 al cinema)

(dal 17 febbraio 2023 al cinema) Guardiani della Galassia Vol. 3 (dal 5 maggio al cinema)

(dal 5 maggio al cinema) Ant-Man and the Wasp: Quantumania (dal 28 luglio al cinema)

