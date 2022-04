Stasera in tv venerdì 22 aprile: “Rocky II” su Italia 1

Rocky II – 21:20 Italia 1

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Rocky II

Rocky II Uscita: 1979

1979 Nazionalità: USA

USA Durata: 119′

119′ Regista: Sylvester Stallone

Sylvester Stallone Cast: Sylvester Stallone, Carl Weathers, Sylvia Meals, Frank McRae, Stu Nahan, Paul J. Micale, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith

TRAMA

Rocky II è un film del 1979 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone.

La pellicola è la seconda in ordine di produzione della saga di Rocky ideata da Stallone.

Il film vede Rocky che, dopo il match contro Apollo Creed nel primo film, decide di appendere i guantoni al chiodo. Tuttavia, ferito nell’orgoglio e desideroso di risollevare le sorti economiche della sua famiglia, lo Stallone italiano accetta di ritornare sul ring per la rivincita contro Creed. Stallone cominciò a pensare al film dopo il successo del primo Rocky, decidendo stavolta, dopo aver diretto Taverna Paradiso (1978), di occuparsi anche della regia.

Il film, uscito il 15 giugno 1979 in patria e il 14 settembre successivo in Italia, è stato un successo di pubblico e, con un incasso di 200 milioni di dollari in tutto il mondo, è entrato nel novero dei più redditizi film di pugilato al botteghino.