Stasera in tv venerdì 21 gennaio: “Un fidanzato per mia moglie” su Sky Cinema

Un fidanzato per mia moglie è un film del 2014 diretto da Davide Marengo, basato sulla commedia argentina Un novio para mi mujer del 2008, interpretato da Geppi Cucciari e da Luca e Paolo.

Per sposare Simone e seguirlo a Milano dove lavora, Camilla lascia la sua vita in Sardegna. Senza un lavoro, cade però presto in crisi e la sua insoddisfazione si riversa su Simone, che stanco della situazione accetta gli stravaganti consigli dell’amico Carlo: assoldare un playboy incallito, Falco, per spingere Camilla al tradimento e chiedere la separazione. Ma tutto questo è il passato, raccontato al presente dai due coniugi, in una seduta di terapia di coppia per recuperare le ragioni del loro stare insieme.

Gunny – 21:00 Iris