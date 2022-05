Stasera in tv venerdì 13 maggio: “Rocky V” su Italia 1

Rocky V – 21:20 Italia 1

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Rocky V

Rocky V Uscita: 1990

1990 Nazionalità: USA

USA Durata: 104′

104′ Regista: John G. Avildsen

John G. Avildsen Cast: Sylvester Stallone, Sage Stallone, Tommy Morrison, Burt Young, Talia Shire, Burgess Meredith

TRAMA

Rocky V è un film del 1990 diretto da John G. Avildsen.

È il quarto sequel del fortunato Rocky del 1976 e, come i precedenti episodi, è sceneggiato e interpretato da Sylvester Stallone. Prodotto nuovamente da Robert Chartoff e Irwin Winkler e diretto da John G. Avildsen, regista del primo film, mostra Rocky Balboa, costretto al ritiro dal pugilato per i gravi traumi cerebrali rimediati sul ring contro Ivan Drago e per giunta ricaduto in miseria, allenare un giovane e promettente pugile, Tommy Gunn.

A questo film partecipa il primogenito di Stallone, Sage, nel ruolo del figlio Robert, mentre per interpretare Tommy Gunn fu scelto Tommy Morrison[1], vero pugile e futuro campione del mondo dei pesi massimi della WBO nel 1993.

La saga è poi proseguita con la realizzazione del sesto episodio, Rocky Balboa (2006).