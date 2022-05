Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni: ecco quando partono le riprese

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni. Mentre va in scena la prima stagione della soap, scopriamo la data delle riprese della prossima.

Arrivano le ultime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, che andrà in onda in autunno. La 6° stagione è terminata a fine aprile, con le repliche (con un nuovo montaggio) in onda in questo mese di maggio.

Advertisement

Dalle ultime anticipazioni scopriamo quale è la data di inizio delle riprese della nuova stagione della soap opera di Rai 1, vale a dire lunedì 30 maggio. Curiosamente, è la stessa data in cui andrà in onda la nuova soap estiva della Rai, Sei Sorelle.

A partire da quella data potremo avere nuove anticipazioni sulla prossima stagione, di cui al momento non conosciamo molto, almeno a livello di trama. Quello che sappiamo è che l’attrice Caterina Bertone, che per due annate ha interpretato Beatrice Conti, non ci sarà.

Hanno invece confermato la loro presenza gli attori Grace Ambrose (Stefania), Moisè Curia (Marco), Pietro Masotti (Marcello) e Lara Komar (Gloria) e siamo in attesa di ulteriori conferme.

Intanto i fan della serie stanno “riscoprendo” le origini della serie, con le repliche della primissima stagione che, all’epoca, andavano in onda nel prime time. Il buon successo di pubblico è certificato dallo share che le puntate stanno avendo in questi giorni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)