Stasera in tv venerdì 10 dicembre: “The Departed – Il bene e il male” su Premium Cinema 2

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 10 dicembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Il cavaliere pallido – 21:00 Iris Salt – 21:20 Rai 4 The Departed – Il bene e il male 21:15 Premium Cinema 2 Genere: Poliziesco

Poliziesco Titolo originale: The Departed

The Departed Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 151′

151′ Regista: Martin Scorsese

Martin Scorsese Cast: Leonardo Di Caprio, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Alec Baldwin, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg TRAMA The Departed – Il bene e il male (The Departed) è un film del 2006 diretto da Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga e Alec Baldwin. È un remake del film di Andrew Lau e Alan Mak Infernal Affairs. Ambientato a Boston, il film parla dell’infiltrazione di una talpa all’interno della Polizia di Stato del Massachusetts da parte di un boss irlandese sotto inchiesta. Il personaggio interpretato da Matt Damon è liberamente basato sull’agente corrotto dell’FBI John Connolly, mentre il personaggio interpretato da Jack Nicholson, chiamato come l’omonimo mafioso italo-americano, è ispirato alla figura di James Bulger, un boss della mala irlandese di Boston inserito nella lista dei 10 criminali considerati più pericolosi dall’FBI. Il film ha avuto successo di pubblico e critica, vincendo numerosi premi, tra cui quattro premi Oscar, quale miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura non originale e miglior montaggio. Mark Wahlberg è stato inoltre candidato come miglior attore non protagonista. Presentato fra gli eventi speciali durante la prima edizione di Cinema. Festa Internazionale di Roma 2006, è uscito nelle sale italiane il 27 ottobre 2006. Boston: la recluta Billy Costigan viene infiltrata nella gang guidata dal mafioso Frank Costello con l’obiettivo di sgominarla dall’interno. Ma lo stesso Costello ha inserito, da tempo, un suo uomo nella polizia. Tutti e due hanno il compito di scoprire i segreti delle due organizzazioni, e quando entrambi scoprono la vera identità l’uno dell’altro, inizia la battaglia per smascherare il nemico senza svelare la propria vera identità. Un piccolo favore – 21:10 Rai Movie Doppio amore – 21:15 Cielo La casa nella prateria – La scomparsa di Rose – 21:1’0 Paramount Channel Baby Boss – 21:00 Sky Family Suburbicon, Dove tutto è come sembra – 21:15 Sky Cult Artù e Merlino – I cavalieri di Camelot – 21:00 Sky Action