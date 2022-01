Stasera in tv sabato 8 gennaio: “Dune” su Sky Cinema

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 8 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Dune – 21:15 Sky Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Uscita: 2021

2021 Regista: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve Cast: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac

TRAMA

Dune (Dune: Part One) è un film del 2021 diretto da Denis Villeneuve.

La pellicola è la prima parte dell’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Frank Herbert, primo capitolo del ciclo di Dune,] già trasposto col film del 1984 di David Lynch e con le miniserie televisive Dune – Il destino dell’universo (2000) e I figli di Dune (2003).

Il film è composto da un cast corale che include Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

La pellicola, al 28 dicembre 2021, ha incassato 394 585 276 dollari in tutto il mondo, ed è l’undicesimo incasso del 2021.

La pellicola è la prima parte dell’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Frank Herbert, primo capitolo del ciclo di Dune, già trasposto col film del 1984 di David Lynch. Nel sistema feudale che domina l’universo nel futuro il potere è nelle mani di un imperatore sotto il quale lottano tra di loro delle importanti casate. Sul desertico pianeta Arrakis si trova la Spezia, sostanza molto preziosa. Alla casata Atreides e al suo capo, il Duca Leto viene affidato il controllo del pianeta ma..