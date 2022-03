Stasera in tv sabato 26 marzo: “…Altrimenti ci arrabbiamo!” su Rete 4

…altrimenti ci arrabbiamo! è un film del 1974 diretto da Marcello Fondato, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill.

Il filo conduttore è una dune buggy costruita dalla Puma, che assurge a “pomo della discordia” della vicenda. “

Altrimenti? …altrimenti ci arrabbiamo!”, la battuta pronunciata dai due protagonisti quando il Capo li minaccia di non accontentarli e da cui il titolo del film deriva, è lo slogan utilizzato per pubblicizzare il film all’epoca della sua programmazione nelle sale cinematografiche.

Ben e Kid, amici ma rivali, sono un meccanico e un camionista accomunati dalla passione per le corse automobilistiche. Vincitori, a pari merito, di una frenetica gara di rallycross, ricevono in premio una dune buggy nuova. Non potendo dividerla, decidono di giocarsela. Kid propone una gara a birra e salsicce, così i due vanno in un locale del vicino luna park per disputarsi il trofeo. La sfida viene però interrotta da una banda di scagnozzi al servizio de Il Capo, uno speculatore edilizio intenzionato a demolire il luna park per far posto alle sue costruzioni. Gli uomini distruggono il locale. Usciti, Ben e Kid si imbattono in uno dei malintenzionati, che sperona la loro dune buggy facendola incendiare.