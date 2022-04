Stasera in tv sabato 23 aprile: “Pari e dispari” su Rete 4

Pari e dispari – 21:25 Rete 4

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Pari e dispari

Pari e dispari Uscita: 1978

1978 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 109′

109′ Regista: Sergio Corbucci

Sergio Corbucci Cast: Terence Hill, Luciano Catenacci, Bud Spencer, Marisa Laurito, Salvatore Borgese

TRAMA

Pari e dispari è un film italiano del 1978 diretto da Sergio Corbucci con Bud Spencer e Terence Hill.

Nel film si sentono due canzoni degli Oliver Onions già utilizzate in altre pellicole: quando Charlie prepara il gelato a Johnny, la musica in sottofondo è quella del film Il bianco, il giallo, il nero, mentre nel locale dove Mike Firpo gioca a biliardo, si sente la canzone Angels and beans, colonna sonora del film Anche gli angeli mangiano fagioli. Inoltre, la versione strumentale della canzone Man on the boat è presente nel film Goodbye & Amen del 1977.