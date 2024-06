Stasera in tv mercoledì 19 giugno: Men in Black: International

Men in Black: International è un film d’azione-fantascienza statunitense del 2019 diretto da F. Gary Gray e scritto da Art Marcum e Matt Holloway.

È uno spin-off della serie di film Men in Black ed è liberamente ispirato al fumetto omonimo di Lowell Cunningham, pubblicato da Marvel.

Il film vede la partecipazione di Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Kumail Nanjiani, Rebecca Ferguson, Rafe Spall, Laurent e Larry Bourgeois. Emma Thompson riprende il suo ruolo dal terzo film, mentre Tim Blaney torna a dare la voce a Frank il carlino dai primi due film.

Quando i Men in Black la aiutano a fuggine da una creatura aliena, Molly è soltanto una bambina e da quel giorno non solo custodisce il segreto dell’esistenza degli alieni, ma desidera anche di diventare un agente segreto in tailleur e cravatta neri. Una volta cresciuta, riesce a scovare il quartier generale dei Men in Black e a convincere l’Agente O a prenderla in prova. L’Agente M bene presto proverà di essere all’altezza della situazione e affiancare l’Agente H, indisciplinato e sbruffone in missione.