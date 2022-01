Stasera in tv giovedì 6 gennaio: “Harry Potter e la pietra filosofale” su Italia 1

Harry Potter e la pietra filosofale – 21:20 Italia 1

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Harry Potter and the Philosopher’s Stone Uscita: 2001

2001 Nazionalità: USA

USA Durata: 152′

152′ Regista: Chris Columbus

Chris Columbus Cast: Daniel Radcliffe, Richard Harris, Emma Watson, Maggie Smith, Alan Rickman, Rupert Grint, Robbie Coltrane

Harry Potter e la pietra filosofale (Harry Potter and the Philosopher’s Stone, distribuito negli Stati Uniti, Pakistan, Sri Lanka e India come Harry Potter and the Sorcerer’s Stone) è un film del 2001 diretto da Chris Columbus, sceneggiato da Steve Kloves, prodotto da David Heyman e distribuito dalla Warner Bros.[4], adattamento cinematografico dell’omonimo libro, primo episodio della serie di Harry Potter, scritta dall’autrice britannica J. K. Rowling.

La storia narra del primo anno di Harry Potter a Hogwarts dove scopre di essere un mago famoso e inizia la sua istruzione magica. Nel film compaiono Daniel Radcliffe nel ruolo di Harry Potter assieme a Rupert Grint ed Emma Watson in quelli dei migliori amici di Harry, Ron Weasley e Hermione Granger. Il film ha avuto sette seguiti il primo dei quali è stato La camera dei segreti.

La Warner Bros. comprò i diritti del libro nel 1999 per un valore riportato di 1 milione di sterline. La produzione ebbe inizio nel Regno Unito nel 2000, con Columbus scelto per dirigere il film da una lista di registi tra i quali comparivano Steven Spielberg e Rob Reiner. J.K. Rowling insistette affinché l’intero cast del film fosse britannico o irlandese così da mantenere l’integrità culturale del libro. Le riprese del film hanno avuto luogo sia ai Leavesden Film Studios sia in luoghi storici nel Regno Unito.

Il film è stato distribuito nelle sale del Regno Unito e degli Stati Uniti nel novembre 2001 ricevendo critiche positive e incassando più di 974 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il film è stato inoltre candidato a diversi premi, tra i quali gli Oscar per la migliore colonna sonora, migliore scenografia e migliori costumi. A febbraio 2019 è al quarantasettesimo posto nella classifica dei film con maggiori incassi nella storia del cinema ed è il secondo grande incasso della serie dietro al film conclusivo della serie stessa, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.