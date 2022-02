Stasera in tv giovedì 24 febbraio: “Harry Potter e i doni della morte: Parte I” su Italia 1

Harry Potter e i doni della morte: Parte I – 21:20 Italia 1

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Harry Potter and the Deathly Hallows: part I

Harry Potter and the Deathly Hallows: part I Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Gran Bretagna

Gran Bretagna Durata: 146′

146′ Regista: David Yates

David Yates Cast: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Michael Gambon, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Maggie Smith, Tom Felton, Bonnie Wright, Jamie Campbell Bower, Bill Nighy, Jason Isaacs, John Hurt, Ciarán Hinds, Rhys Ifans, Miranda Richardson, Brendan Gleeson, David Thewlis, Robbie Coltrane

TRAMA

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1) è un film del 2010 diretto da David Yates.

Basato sulla prima parte dell’omonimo romanzo di J. K. Rowling, diviso in due pellicole, la pellicola vede Harry Potter abbandonare Hogwarts per cercare e distruggere gli horcrux, oggetti in cui Lord Voldemort ha imprigionato una parte della propria anima. Daniel Radcliffe riprende il ruolo di Harry, affiancato da Emma Watson (Hermione), Rupert Grint (Ron) e Ralph Fiennes (Voldemort).

Le riprese del film si svolsero nel corso del 2009 in concomitanza con quelle dell’ottavo e ultimo capitolo. Alla regia del film venne confermato David Yates, già autore dei precedenti episodi L’ordine della fenice (2007) e Il principe mezzosangue (2009), con lo sceneggiatore Steve Kloves, presente in tutti i film tranne L’Ordine della Fenice, mentre nelle vesti di produttori figurano David Heyman, David Barron e, per la prima volta, la stessa Rowling.