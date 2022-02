Beautiful, anticipazioni al 5 marzo: Zoe non vuole Paris

Beautiful, anticipazioni dal 28 febbraio al 5 marzo. Ridge offre un lavoro a Paris ma Zoe non vuole che si intrometta nella sua vita.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 28 febbraio al 5 marzo. In queste puntate vediamo Ridge apprezzare il lavoro di Paris e, per questo, le offre un contratto con la Forrester.

Zoe non è molto contenta di questa situazione. Non vuole che la ragazza si intrometta nella sua vita lavorativa e privata e chiede a Carter di non assumerla. Liam vuole rivelare il suo tradimento a Hope.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Liam, travolto dai sensi di colpa per aver tradito Hope con Steffy, vuole ancora confessare tutto alla moglie.

Mentre Steffy tenta di dissuadere Liam dal rivelare a Hope il suo tradimento (convinta che questo porterà solo dolore a tutti), entra di sorpresa Hope e, sentendoli discutere, chiede loro spiegazioni. Thomas è stato dimesso dall’ospedale e Hope cerca di stargli vicino come sempre, ma questo turba molto Liam. Ridge si convince che Paris sia la persona giusta per il posto vacante alla fondazione Forrester e le offre il lavoro. Quando Carter parla a Zoe del lavoro che è stato offerto a sua sorella Paris presso la fondazione Forrester, lei si oppone. Flo e Wyatt si imbattono in Finn a casa di Steffy. Dato che non lo avevano mai visto, gli fanno il terzo grado, ma alla fine sono entrambi soddisfatti del nuovo uomo nella vita di Steffy. Zoe non è felice che Paris vada a lavorare alla Forrester perché teme che si intrometta nella sua vita, quindi supplica Carter di non farla assumere da Ridge. Carter, tra molte perplessità, decide di fare marcia indietro, ma non sa che Ridge ha già fatto la sua offerta di lavoro a Paris. Hope sorprende Steffy e Liam intenti a confabulare. Steffy inventa una scusa e se ne va, mentre Liam, sempre più tormentato, è sul punto di confessare a Hope la nottata che ha passato con Steffy (ma verrà fermato proprio da una telefonata della giovane Forrester). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

