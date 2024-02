Spider Man: No Way Home torna al cinema dal 18 al 22 settembre

Spider Man: No Way Home, anticipazioni. Il terzo capitolo della saga sull’arrampicamuri torna al cinema dal 18 al 22 settembre.

Dopo il grande successo dello scorso anno, sta per tornare al cinema Spider Man: No Way Home. Il terzo capitolo della saga dell’Uomo Ragno, il primo in cui arriva il Multiverso, è il film che ha incassato più di tutti in epoca covid.

Sono quasi 2 i miliardi (1.9) incassati con il primo passaggio al cinema. In questo periodo era stato pubblicizzato il ritorno del film nelle sale ma solo da poco è stato confermato anche per l’Italia.

La cosa che farà piacere a tutti i fan è che il film mostrerà delle scene inedite, anche se non sappiamo quanto in più potrebbe durare. Un particolare che sicuramente sarà in secondo piano per i fan del supereroe Marvel.

Ecco la trama di Spider Man: No Way Home.

“Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.”

