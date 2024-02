Sinergie Creative, il nuovo weekend a Città della Scienza

Un nuovo weekend a Città della Scienza pronta ad esplorare il connubio tra arte e scienza.

Il 24 e 25 febbraio Città della Scienza esplora il connubio tra arte e scienza, due mondi apparentemente opposti, ma che si fondono in una sinergia unica, che risveglia la curiosità e l’interesse di ognuno. D’altronde, che cosa ci ha insegnato una figura come Leonardo da Vinci se non questo?

Da non perdere l’occasione di esplorare come l’arte e la scienza possano interagire, integrarsi, ispirarsi reciprocamente e dar vita a nuove forme di espressione. Attraverso attività pratiche, dimostrazioni interattive, workshop e l’utilizzo delle tecnologie digitali si potrà esplorare il modo in cui la creatività artistica si fonde con il rigore scientifico e come Arte e Scienza sembrano convergere sempre di più, sino a diventare intercambiabili.

“Occhio al ricco programma e scatena il Leonardo da Vinci che è in te!”

E ancora: spettacoli al Planetario e visite guidate al Museo interattivo del corpo umano Corporea e alla mostra Insetti & Co.

Arcobaleno di bolle!

Immergiti nel magico mondo dei colori! Con bottiglie di plastica e l’aiuto di sapone e coloranti, creeremo un serpente arcobaleno. Combinando arte e scienza e utilizzando materiali di riciclo, scopri le meraviglie che si celano dietro ai miscugli di acqua sapone e… colori!

Lenti magiche

La pratica e l’esperienza sono la miglior forma di conoscenza! La teoria dei colori, per esempio, può essere compresa facilmente ricorrendo all’utilizzo delle magnifiche lenti magiche!!!! Basta un cartoncino grande, del cellophane colorato e il gioco è fatto! Provaci!

Scienza a colori

Immergiti in un vortice di esperimenti pazzi e colorati, per scoprire la scienza che si cela dietro i colori! Lava lamp, colori in fuga, inchiostri danzanti, gare di pigmenti e tanto tanto divertimento! Per una scienza ad effetto “WOW”!

Esplorare il futuro con i Digital Twin (domenica 25 febbraio)

I “gemelli digitali” attraverso la realtà virtuale – copie di prodotti, ambienti, persone, processi industriali – sono una delle principali innovazioni tecnologiche. I digital twin si stanno rivelando l’ossatura del futuro metaverso e avverano il sogno di creare mondi virtuali immersivi del tutto simili al mondo reale. Un esempio è NaOasi, un ambiente 3D virtuale che immagina la futura trasformazione del lungomare di San Giovanni a Teduccio.

Le nuove frontiere della fotografia nell’era dell’Intelligenza artificiale (domenica 25 febbraio)

L’incontro propone di esplorare come l’IA stia influenzando e trasformando il modo in cui concepiamo e pratichiamo la fotografia. Durante l’evento, verranno presentati esempi concreti di come l’Intelligenza Artificiale sia già entrata nel campo della fotografia e come questa tecnologia possa migliorare l’efficienza e la creatività dei fotografi, utilizzando i software Adobe: Photoshop, Lightroom e Firefly.

