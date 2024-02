Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 23 a domenica 25 febbraio: mostre, teatro, cinema, musica

Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 23 a domenica 25 febbraio. Scopri il programma ricco di appuntamenti a Napoli e in Campania: visite guidate, mostre, teatro, concerti e le ultime novità del cinema.

Per questo lungo weekend di Carnevale sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da venerdì 23 a domenica 25 febbraio 2024 tra cui visite guidate, mostre, teatro, concerti, ultime novità del cinema.

Eventi a Napoli e in Campania:

I Pink Floyd Legend al Teatro Augusteo

Dopo essere stati protagonisti al Teatro Olimpico di Roma, realizzando più di 7.000 spettatori, e dopo il sold out al Teatro Petruzzelli di Bari del 4 febbraio insieme a Raffaele Paganini per lo spettacolo Shine, i Pink Floyd Legend il 26 febbraio 2024 tornano a Napoli al Teatro Augusteo, con il live che celebra The Dark Side of the Moon.

Per maggiori dettagli clicca qui

Al Teatro Cilea Maurizio Casagrande

Al Teatro Cilea di Napoli con Maurizio Casagrande in scena con lo spettacolo “Il viaggio del papà” dal 22 al 25 febbraio, da lui scritto a quattro mani con Francesco Velonà e presentato da Italia Concerti.

Per maggiori dettagli clicca qui

Concerto al Palapartenope

Un concerto intitolato “Life for Gaza” chiede immediatamente lo “Stop alle armi che uccidono i palestinesi. Domenica 25 febbraio sul palco del Palapartenope si alzerà la voce di musicisti, cantanti, attrici, letterati, intellettuali, disegnatori, fotoreporter “per dire subito stop al massacro che sta uccidendo il popolo palestinese”. L’iniziativa è promossa dalla Comunità palestinese della Campania e da Assopace Palestina per sostenere la causa del popolo di Gaza e raccogliere fondi da destinare a Medici Senza Frontiere e al Medical Relief che opera negli ambulatori dei territori occupati dalle azioni di guerra.

Balloon Museum ultimo weekend

Si riparte con Balloon Museum. L’arte e il divertimento tornano a illuminare Napoli. I promotori di Balloon Museum fanno sapere che l’area espositiva presente alla Mostra d’Oltremare rimarrà aperta fino al 25 febbraio 2024.

Festival Barocco Napoletano

Fino a maggio presso l’Istituto di Cultura Cervantes a Napoli la nuova edizione del Festival Barocco Napoletano, dopo le fortunate e preziose settime precedenti edizioni.

Per il programma clicca qui

Cinema nel weekend

Nella locandina i film da vedere al The Space Cinema in programma nel mese di febbraio con le prossime uscite. Inoltre ogni domenica mattina si potrà assistere alla visione dei film in programmazione in tutti i multisala del circuito e ad un film dedicato ai più piccoli ad un prezzo speciale: ovvero, a partire da 3,90€, se si acquistano online i biglietti.

Per la programmazione dei film clicca qui

Napoli Città della Musica

“Napoli Città della Musica” animerà la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Sono in tutto 16 i progetti risultati idonei e finanziabili dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici ad attività afferenti al progetto “Napoli Città della Musica”, che animeranno la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Per maggiori dettagli clicca qui

Eventi Gallerie d’Italia

Dal 30 gennaio a maggio presso le Gallerie d’Italia parte un ciclo di attività dedicato alle donne protagoniste della cultura di Napoli e concerti a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti. Appuntamenti fino al mese di maggio 2024.

Per maggiori dettagli clicca qui

EVENTI DI CARNEVALE A NAPOLI E IN CAMPANIA

A Città della Scienza

Il 24 e 25 febbraio Città della Scienza esplora il connubio tra arte e scienza, due mondi apparentemente opposti, ma che si fondono in una sinergia unica, che risveglia la curiosità e l’interesse di ognuno. Attraverso attività pratiche, dimostrazioni interattive, workshop e l’utilizzo delle tecnologie digitali esplora come la creatività artistica si fonde con il rigore scientifico e come Arte e Scienza sembrano convergere sempre di più, sino a diventare intercambiabili.

Per maggiori dettagli clicca qui

La mostra di Tolkien a Palazzo Reale di Napoli

La mostra, dopo la prima tappa a Roma, arriverà a Napoli al Palazzo Reale dal 15 marzo al 30 giugno e, a seguire, raggiungerà anche le città di Torino e Catania.

Per maggiori dettagli clicca qui

Napoli City Half Marathon

La 10^ Napoli City Half Marathon, manifestazione podistica è organizzata da Napoli Running per sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024. L’evento è realizzato su percorso omologato Fidal ed è insignito della prestigiosa Label della World Athletics e dalla 5 stelle Quality Award della European Athletics.

Per maggiori dettagli clicca qui

Massimo Masiello al Teatro Acacia

Il “cantattore” Massimo Masiello da giovedì 22 febbraio a domenica 25 febbraio sarà di scena al Teatro Acacia con lo spettacolo musicale “Palcoscenico”.

In mostra La Flagellazione di Cristo di Caravaggio

La Flagellazione di Cristo di Caravaggio sarà esposta al Museo di Donnaregina nel cuore del centro storico di Napoli dal 28 febbraio al 31 maggio. Iniziativa voluta fortemente dall’Arcivescovo Domenico Battaglia in occasione della Pasqua è anche un primo messaggio alla città del neo direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt.

Per maggiori dettagli clicca qui