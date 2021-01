Secondigliano, voragine si apre in strada: inghiottita un’auto

Tanta paura a Secondigliano, in via del Cassano, dove una voragine si è aperta improvvisamente in strada e ha inghiottito un’auto parcheggiata.

A via del Cassano a Secondigliano, nella serata di ieri, una voragine improvvisa ha inghiottito un’auto. Sul posto le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.

“Siamo sempre più preoccupati per il nostro territorio. Un numero sempre maggiore di aree pubbliche e private crollano giorno dopo giorno o per la mancanza di manutenzione o perché realizzate male. Serve una modifica sostanziale nei controlli e nel modus operandi”, dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che è stato contattato da tanti cittadini della zona e che ha subito sentito il Presidente della Municipalità per avere un quadro della situazione.