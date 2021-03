Seconda serata di Sanremo 2021: palloncini in platea e tanta musica

Sanremo 2021: tra i big in testa Ermal Meta (seguito da Annalisa e Irama). La seconda serata del Festival ha visto protagonisti Elodie, Laura Pausini (reduce dalla vittoria del Golden Globe) e Il Volo (che ha reso omaggio a Ennio Morricone). Stasera i duetti.

La seconda serata della 71ma edizione del Festival di Sanremo ha visto una novità all’Ariston. Le poltrone vuote di martedì sono state riempite da palloncini che hanno fatto da “spettatori”, così come è stato eliminato il carrello dei fiori di Sanremo.

Sanremo 2021: Ermal Meta in testa tra i big. Irama (esibitosi con un video registrato) al terzo posto. Wrongonyou e Davide Shorty avanti tra i giovani

La proposta di Amadeus è stata accattata, per cui il regolamento è stato cambiato ed Irama (costretto alla quarantena per casi di Covid nel suo staff) resta in gara esibendosi attraverso la registrazione delle prove generali.

Il video della sua canzone, La genesi del tuo colore, ha riscosso molto successo, visto che l’artista è al momento al terzo posto dietro solo ad Ermal Meta (“Un milione di cose da dirti”) ed Annalisa (“Dieci”). Ieri si sono esibiti altri 13 big, per cui la classifica generale complessiva è al momento la seguente: Ermal Meta, Annalisa, Irama, Malika Ayane, Noemi, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Francesco Renga, Arisa, Gaia, Fulminacci, La rappresentante di lista, Maneskin, Max Gazzè, Colapesce Dimartino, Coma-Cose, Extraliscio, Madame, Gio Evan, Orietta Berti, Random, Bugo, Ghemon e Aiello.

Tra le nuove proposte, vanno in finale (che si terrà domani sera) anche Wrongonyou (“Lezioni di volo”) e Davide Shorty (“Regina”). Eliminati Greta Zuccoli (“Ogni cosa sa di te”) e Dellai (“Io sono Luca).

Seconda serata di Sanremo 2021: Laura Pausini tra il Golden Globe e la musica “dance” con Fiorello e Amadeus

Più che nella puntata di esordio, nella seconda serata (vista da 10.113.000 spettatori, 41,2% di share) la musica è stata assoluta protagonista. A cominciare dalla co-conduttrice Elodie, che ha regalato momenti di grande show con un medley di canzoni italiane su basi straniere (come ad esempio Soldi di Mahmood, vincitore di Sanremo 2019, sulle note di Crazy in love di Beyoncé).

Ovazione di Amadeus e Fiorello per una commossa Laura Pausini, reduce dal successo ai Golden Globe, la quale ha cantato (colonna sonora dell’ultimo film con Sophia Loren, La vita davanti a sé). Non è poi mancato un numero “dance”, con Fiorello a fare da mattatore, Amadeus da cubista e la cantante scatenata con The rhythm of the night (storico pezzo da discoteca negli anni ’90). Commosso anche l’omaggio de Il Volo a Ennio Morricone, come anche quello di Achille Lauro a Mina nel suo secondo “quadro”, in cui ha cantato la sua Bam Bam Twist, accompagnato da Francesca Barra e Claudio Santamaria che si sono esibiti in un ballo ispirato alla scena cult del film Pulp Fiction. Spazio anche per Gigi D’Alessio e altri volti storici del Festival, come Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella.

Sul palco dell’Ariston anche Alex Schwazer, a due settimane dalla sentenza di archiviazione “per non aver commesso il fatto” nella vicenda della seconda positività al doping del 2016. L’ex azzurro della marcia chiede un nuovo processo sportivo: “Nessuno potrà ridarmi ciò che mi hanno tolto ma ciò che si può fare adesso è rimediare, non perdere altre gare senza avere colpe”.

Sanremo 2021: ecco tutti i duetti di stasera

Ecco tutti i duetti degli artisti in gara (ma è atteso anche quello tra Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic sulle note di Io vagabondo);

Aiello con Vegas Jones – Gianna (Rino Gaetano);

Annalisa – La musica è finita (Ornella Vanoni);

Arisa con Michele Bravi – Quando (Pino Daniele);

Bugo con Pinguini Tattici Nucleari – Un’avventura (Lucio Battisti);

Colapesce e Dimartino – Povera Patria (Franco Battiato);

Coma_Cose con Alberto Radius e Mamakass – Il mio canto libero (Lucio Battisti);

Ermal Meta con Napoli Mandolin Orchestra – Caruso (Lucio Dalla);

Extraliscio e Davide Toffolo con Peter Pichler – Rosamunda (Gabriella Ferri);

Fasma con Nesli – La fine (Nesli);

Francesco Renga con Casadiliego – Una ragione di più (Ornella Vanoni);

Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci – Penso positivo (Jovanotti);

Gaia con Lous and the Yukuza – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco);

Ghemon con Neri per Caso – Medley: Le ragazze, Donne, Acqua e sapone, La canzone del sole;

Gio Evan con i cantanti di The Voice Senior – Gli anni (883);

Irama – Cyrano (Francesco Guccini);

La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore – Splendido Splendente (Donatella Rettore);

Lo Stato Sociale con Sergio Rubini e I Lavoratori dello Spettacolo – Non è per sempre (Afterhours);

Madame – Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano);

Malika Ayane – Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli);

Maneskin con Manuel Agnelli – Amandoti (CCCP di Giovanni Lindo Ferretti);

Max Gazzè con M.M.B. – Del Mondo (Csi di Giovanni Lindo Ferretti);

Francesca Michielin e Fedez – Le cose che abbiamo in comune (Calcutta, Del Verde, Daniele Silvestri);

Noemi con Neffa – Prima di andare via (Neffa);

Orietta Berti con Le Deva – Io che amo solo te (Sergio Endrigo);

Random con The Kolors – Ragazzo fortunato (Jovanotti);

Willie Peyote con Samuele Bersani – Giudizi Universali (Samuele Bersani).