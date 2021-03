Prima serata di Sanremo 2021, l’emozione di Amadeus: “Il cuore batte più forte”

Sanremo 2021: la prima serata del Festival ha visto protagonisti Matilda De Angelis, Loredana Bertè, Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro e Alessia Bonari (e Fiorello “chiama l’applauso” delle poltrone vuote dell’Ariston). Tra i big in testa Annalisa.

Ieri sera è partita la 71ma edizione del Festival di Sanremo, condotto per il secondo anno di fila da Amadeus (anche direttore artistico) e Fiorello. In apertura della prima serata (vista da oltre 11 milioni di spettatori, 46,4% di share), Amadeus (che si è fatto il segno della croce prima di scendere dalla famosa scala dell’Ariston) ha letto una lettera in cui ha spiegato ai telespettatori perché abbia voluto che Sanremo ci fosse nonostante tutto e, soprattutto, il senso della 71ma edizione:

“Quest’anno il cuore batte più forte. L’ho fatto con tutto me stesso, pensando a chi vive di musica, spettacolo, tv, al Paese Reale che sta lottando per ritrovarsi. Non ho spettatori in sala, ma avrò applausi registrati e mi rincuora pensare che siano i vostri, da casa”. Poi entra in scena (con un mantello fatto con i fiori di Sanremo) Fiorello, che prova ad animare l’Ariston alla sua maniera, tra duetti musicali con Amadeus, il carrello con i fiori (“Nessuno li deve toccare”) e perfino chiamando l’applauso alle poltrone del teatro… vuote.

Una forma di spettacolo nuova anche per lui, che ha fatto del contatto con il pubblico dal vivo uno dei perni della sua carriera (dai tempi dei villaggi turistici, fino al Karaoke, Stasera pago io e i numerosi spettacoli a teatro).

Sanremo 2021: Annalisa in testa tra i big. Gaudiano e Folcast avanti tra i giovani

Nella classifica dei big esibitisi ieri sera, Annalisa è al primo posto col brano “Dieci”. Seguono Noemi con “Glicine” e Fasma con “Parlami”. Seguono Michielin e Fedez (in lacrime dopo l’esibizione), Francesco Renga, Arisa, Maneskin, Max Gazzè, Colapesce e Di Martino, Coma-Cose e Madame. Tra le nuove proposte (che hanno aperto la serata), passano il turno Gaudiano con “Polvere da sparo” e Folcast con “Scopriti”. Eliminati Elena Faggi con “Che ne so” e Avincola con “Goal”.

Sanremo 2021: l’energia di Loredana Bertè, la musica che diventa arte con Achille Lauro e le gag di Ibrahimovic

Co-conduttrice della serata è stata Matilda De Angelis, attrice in grande crescita di popolarità dopo l’ottima prova nella serie The Undoing, apparsa subito a suo agio sul palco dell’Ariston, dove ha parlato del valore del bacio e duettato con Fiorello sulle note di Ti lascerò.

Ospiti della serata anche Diodato (vincitore della scorsa edizione) e Loredana Bertè, che ha prima regalato un medley da antologia e poi cantato con tutta la sua energia la nuova hit “Figlia di” (chissà che standing ovation avrebbe avuto con l’Ariston pieno). Capitolo a parte per gli ospiti fissi, a cominciare da Achille Lauro, la cui prima esibizione “quadro” è stata dedicata al “settore dello spettacolo ferito e vessato, per voi amici giornalisti, per le persone che lavorano per me, per tutti voi”).

Infine, Zlatan Ibrahimovic che ha dato vita a molte gag basate sul suo “carisma” sui campi di calcio, talmente grande da “mettere paura” sia a Fiorello che ad Amadeus.

Sanremo 2021 e l’attualità: l’infermiera Alessia Bonari e l’appello per la liberazione di Patrick Zaki

Come sempre, Sanremo è anche spazio per l’attualità, splendidamente rappresentata da Alessia Bonari, l’infermiera diventata simbolo del primo lockdown per il selfie con i segni della mascherina sul volto della mascherina: “La situazione è la stessa di un anno fa -ha detto Bonari- Ci tengo a mandare il messaggio che non bisogna abbassare la guardia. E ce la faremo”. Inoltre, Amadeus lancia un appello per la liberazione di Patrick Zaki, lo studente 29enne dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da oltre un anno:

“Rischia una condanna a 45 anni di carcere. Noi -sottolinea Amadeus- da cittadini e uomini liberi non possiamo che augurarci che Patrick torni libero al più presto e che torni a studiare nella sua Bologna”.