Sconfitta con onore della Rari Nantes Salerno contro la Pro Recco, 15-10

Rari Nantes Salerno perde contro la Pro Recco. L’appuntamento adesso è per il mese di marzo quando è previsto l’inizio della fase d’élite per qualificarsi ai play off scudetto.

Sabato 30 gennaio alla piscina Simone Vitale di Salerno si è giocata l’ultima giornata della regular season del campionato di serie A1 di pallanuoto. Nel girone A la Rari Nantes Salerno, già certa del passaggio al girone d’élite, ha affrontato i campioni della Pro Recco.

Una gara dal risultato scontato, ma che i campioni d’Italia in carica hanno vinto forse sudando più del previsto contro una Rari mai doma.

Il risultato finale dice 15-10 per i liguri, ed è già una notizia essere riusciti a segnare 10 gol al Recco. Sugli scudi un grande Michele Luongo, autore di 5 gol, che vince la personale sfida contro il fratello Stefano, solo 2 gol per il nazionale azzurro.

In gol per la Rari anche Parrilli ed Esposito, con una doppietta a testa ed Elez, con un bolide imprendibile.

Il rammarico più grande è quello di aver dovuto giocare questa bellissima gara a porte chiuse a causa del Covid, l’augurio è quello che la prossima volta il pubblico salernitano possa ammirare i propri beniamini e i campioni italiani dal vivo.

Nell’ultimo quarto di gara mister Citro ha dato spazio in porta anche al giovane Taurisano, autore di interventi pregevoli.

L’appuntamento adesso è per il mese di marzo quando è previsto l’inizio della fase d’élite per qualificarsi ai play off scudetto. Il girone che vedrà protagonista la Rari dovrebbe essere formato da Brescia, Ortigia e Savona, ma per l’ufficialità bisognerà attendere il comunicato della FIN.

RN SALERNO-PRO RECCO 10-15

RN SALERNO: Santini, Luongo 5, Esposito 2, Sanges, Scotti Galletta, Gallozzi, Tomasic, Cuccovillo, Elez 1, Parrilli 2, Fortunato, Pica, Taurisano. All. Citro

PRO RECCO: Perrone, Di Fulvio 6, Nuzzo, Figlioli 1, Younger 1, Presciutti, Rossi, Mangiante 1, Figari, Aicardi 4, Luongo 2, Negri. All. Hernandez paz

Arbitri: Fraunfelder e Alfi

Parziali: 1-2 2-5 2-4 5-4 Uscito per numero di falli Rossi (R) nel quarto tempo. Espulso Figlioli (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: R.N Nuoto Salerno 6/9 + un rigore e Pro Recco N e PN 4/9 + un rigore.