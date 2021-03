Sanremo 2021, Amadeus è pronto: “Finalmente, sarà un Festival particolare”

Sanremo 2021: stasera la prima serata del Festival (con Matilda De Angelis, Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro ospiti). Sul palco 13 big e 4 Nuove proposte: Noemi al posto di Irama (un membro del suo staff è risultato positivo al test antigenico).

- Advertisement -

Dopo tanta attesa (e polemiche forse ancora più forti del passato vista la pandemia da Covid 19), stasera parte la 71ma edizione del Festival di Sanremo, condotto per il secondo anno di fila da Amadeus (anche direttore artistico) e Fiorello: “Finalmente è arrivato il 2 marzo -ha detto Amadeus in conferenza stampa- Lo aspettavamo da tempo, sarà una serata molto particolare”.

I due saranno affiancati ogni sera da una co-conduttrice diversa. Stasera tocca a Matilda De Angelis, attrice in grande crescita di popolarità dopo l’ottima prova nella serie The Undoing al fianco di star del calibro di Nicole Kidman e Hugh Grant. Ospiti della serata Diodato (il vincitore della scorsa edizione), Loredana Bertè, Alessia Bonari e la Banda della Polizia di Stato (con Stefano Di Battista).

Tra gli ospiti fissi, il calciatore del Zlatan Ibrahimovic (che promette “scintille” con gli interisti Amadeus e Fiorello) e Achille Lauro, pronto ancora una volta a stupire con le sue esibizioni (definite dal direttore artistico “dei veri e propri quadri”). Un’edizione che sarà caratterizzata dall’assenza di pubblico al teatro Ariston, secondo le normative anti contagio che vedono i teatri chiusi al pubblico da ormai un anno.

Nessun assembramento anche all’esterno del teatro, così come altre restrizioni contenute in un ampio protocollo anti Covid 19.

Sanremo 2021, programma della prima serata: si esibiranno 13 big e 4 Nuove proposte

Il primo intoppo della kermesse riguarda Irama, che dovrà rinunciare alla prima serata del Festival dopo che il tampone antigenico di uno dei componenti del suo staff è risultato positivo. Il cantante, che avrebbe dovuto esibirsi con il brano La genesi del tuo colore, è stato a sua volta sottoposto a tampone molecolare di verifica. In attesa del risultato, la sua esibizione è stata rimandata a domani. Al suo posto, tra i 13 dei 26 Campioni stasera in scena, si esibirà Noemi, come comunicato dalla Rai. Ecco dunque l’elenco dei cantanti che si esibiranno stasera.

Campioni

Arisa – Potevi fare di più;

– Potevi fare di più; Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima;

– Musica leggerissima; Aiello – Ora;

– Ora; Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome;

– Chiamami per nome; Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il farmacista;

– Il farmacista; Noemi – Glicine;

– Glicine; Madame – Voce;

– Voce; Maneskin – Zitti e buoni;

– Zitti e buoni; Ghemon – Momento perfetto;

– Momento perfetto; Coma_Cose – Fiamme negli occhi;

– Fiamme negli occhi; Annalisa – Dieci;

– Dieci; Francesco Renga – Quando trovo te;

– Quando trovo te; Fasma – Parlami.

Nuove proposte

Gaudiano ;

; Elena Faggi ;

; Avincola ;

; Folcast.