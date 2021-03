Sanremo 2021: Ibrahimovic tra il palco dell’Ariston e lo scudetto

Sanremo 2021: il campione del Milan (in corsa per la vittoria dello scudetto) sarà ospite fisso sul palco dell’Ariston. Si prevedono gag e punzecchiature con Amadeus e Fiorello (tifosissimi dell’Inter).

Tra le personalità più attese della 71ma edizione del Festival di Sanremo (in programma dal 2 al 6 marzo), c’è sicuramente Zlatan Ibrahimovic, uno dei calciatori più forti e carismatici degli anni 2000, ospite fisso della manifestazione.

L’attaccante svedese sarà tutte le sere sul palco dell’Ariston, tranne mercoledì quando il Milan giocherà a San Siro contro l’Udinese (anche se una lesione all’adduttore, rimediata ieri sera nella vittoriosa partita contro la Roma, lo costringerà a guardare i compagni da bordo campo). Non è la prima volta che un campione del calcio calcherà l’Ariston (basti pensare, solo per citarne alcuni, a Roberto Baggio nel 2013 e a Francesco Totti nel 2017).

Zlatan è uno di quei campioni capaci di fare sempre la differenza (per lui ben undici titoli nazionali in carriera tra Olanda, Italia, Spagna e Francia), anche a quasi 40 anni, visto che lo spirito vincente del fuoriclasse svedese rappresenta la principale caratteristica del Milan tornato a lottare per lo scudetto, in un duello tutto milanese con l’Inter.

E, a proposito di Inter, a volere fortemente Ibrahimovic sul palco di Sanremo è stato Amadeus, conduttore e direttore artistico della manifestazione, ma soprattutto grande tifoso nerazzurro (così come Fiorello, anche lui al bis nella conduzione sanremese). Ibra non ha mai “brillato” per umiltà (si è spesso paragonato a qualcuno molto ma molto più in alto di tutti noi), autoproclamandosi il numero uno nel suo campo. Tuttavia, appena una settimana fa, l’Inter ha vinto il derby col Milan per 3-0 (allungando in vetta alla classifica a +4 sui cugini rossoneri).

Ed ecco che questa partita può rappresentare uno spunto per gag e punzecchiature reciproche tra lui, Amadeus e Fiorello (e, perché no, anche per qualche ironica esibizione canora).

Una cosa è certa: i tre sono pronti a regalare al pubblico di Rai 1 siparietti tutti da ridere. In cinque serate che, come sottolineato dallo stesso Amadeus nella conferenza stampa di presentazione del Festival, saranno caratterizzate da “musica e spensieratezza” nonostante le rigide misure anti Covid 19.