San Giovanni a Teduccio, chiusa una pescheria per gravi carenze igienico-sanitarie

Napoli, San Giovanni a Teduccio: i Carabinieri della Compagnia di Poggioreale, coordinati dal Comando Provinciale di Napoli hanno concluso i controlli in tutto il quartiere di Napoli Est.

- Advertisement -

Si è appena concluso un servizio di controllo del territorio nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. In campo i Carabinieri della compagnia di Poggioreale, coordinati dal Comando Provinciale di Napoli.

135 persone e 73 i veicoli controllati: 23 le sanzioni al cds elevate per oltre 16mila euro.

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Daniele Chianese, 35enne del posto già sottoposto ai domiciliari. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 14,42 grammi di cpocaina e 45 di marijuana. La droga era già confezionata in dosi.

E’ ora in carcere. Denunciato per furto di energia elettrica una 46enne. Il contatore della sua abitazione era stato manipolato affinché rilevasse i consumi in maniera alterata.

Nella vettura di un 42enne è stato trovato un manganello di circa 40 cm. Anche lui è stato denunciato. Una pescheria in Corso San Giovanni a Teduccio è stata sanzionata per gravi carenze igienico-sanitarie ed è stata chiusa. 4mila euro le sanzioni complessivamente contestate.

Una persona è stata multata per violazioni alla normativa anticontagio.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.