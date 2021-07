Salvatore Esposito, nuovo film per la star di Gomorra 5: sarà protagonista di “Rosanero”

Salvatore Esposito (alias Genny Savastano nella serie Gomorra 5) sarà protagonista del film Rosanero (il cui set sarà la città di Castellammare di Stabia). Aperti i casting.

Dopo la fine delle riprese di Gomorra 5 (l’ultima stagione della serie targata Cattleya e Sky che salvo sorprese dovrebbe andare in onda a settembre su Sky Atlantic), Salvatore Esposito (beniamino del pubblico grazie al personaggio di Genny Savastano) sarà protagonista del film Rosanero.

L’attore (in libreria con il romanzo “Lo sciamano”, ed. Sperling & Kupfer) sarà diretto dal regista Andrea Porporati: tra il 19 e il 31 luglio il set sarà allestito (con il supporto logistico e istituzionale della Film Commission Regione Campania) nell’antico borgo e sul lungomare di Castellammare di Stabia.

Come riporta “Il Mattino”, sono inoltre aperti i casting per la ricerca di comparse e figurazioni speciali: i provini si terranno nella Cappella Sant’Anna. Film Commission Campania fa sapere che le prenotazioni per i provini sono aperte fino al 16 luglio.

Avranno priorità le candidature dei residenti a Castellammare e zone limitrofe. Non saranno prese in considerazione candidatura dei non residenti in Campania. Per candidarsi, bisogna scrivere una mail all’indirizzo e-mail rnprenotazioni@gmail.com.