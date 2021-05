Gomorra 5, l’addio di Salvatore Esposito a Genny Savastano: “Sarà sempre parte di me” (VIDEO)

Gomorra 5: un emozionato Salvatore Esposito dice addio al personaggio di Genny Savastano dopo la fine delle riprese della quinta e ultima stagione della serie.

Sono ormai terminate le riprese della quinta e ultima stagione di Gomorra, la popolarissima serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano, che andrà in onda su Sky Atlantic e Now TV a settembre 2021. Tale dettaglio sulla messa in onda della serie è stato svelato in un video sui social dagli attori Marco D’Amore (alias Ciro l’Immortale, oltre che regista di alcuni episodi della serie) e Salvatore Esposito (alias Genny Savastano). Prima di quest’anticipazione, lo stesso Salvatore Esposito si era congedato con un altro video sui social da Genny Savastano, il personaggio che l’ha reso famoso, vista la fine dei ciak riprese delle scene che lo hanno visto protagonista:

“Addio Genny -ha scritto l’emozionato attore – In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare coloro che 8 anni fa hanno reso tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande.

Ora tocca a te Gennà – continua l’attore napoletano 35enne – Tu hai fatto cose indicibili e mai avrei pensato di poter essere in grado di raccontare con verità tutte le cose orribili che hai fatto. Anche se siamo distanti anni luce, in questi 8 anni mi hai fatto capire tante cose che conserverò gelosamente dentro di me. Ora vi toccherà aspettare un po’ per Gomorra 5 ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena”.

Gomorra 5, le anticipazioni della trama: Genny Savastano alla resa dei conti

Non solo il ritorno nella trama di Ciro l’Immortale (Marco D’Amore). I telespettatori sono curiosissimi di conoscere anche le sorti di Genny Savastano (Salvatore Esposito).

Dopo lo scontro tra i Levante e Patrizia, Genny si è rifugiato in un bunker, braccato dalla polizia e senza più la moglie Azzurra (Ivana Lotito) e il figlio Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. L’unico alleato a sua disposizione resta il fantomatico ‘O Maestrale, misterioso boss di Ponticelli.

La guerra è imminente e i nemici sempre più agguerriti, con il ritorno di Ciro Di Marzio che molto probabilmente cambierà per l’ennesima volta le carte in tavola…