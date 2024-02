Sagre in Campania e feste di Carnevale dal 1° al 4 febbraio: sfilate, gustosi menù e musica

Sagre in Campania e feste di Carnevale: le giornate del weekend da giovedì 1 a domenica 4 febbraio saranno piene di eventi dedicati al Carnevale con musica e degustazioni di prodotti tipici campani.

Eurochocolate

Eurochocolate arriva in Campania con un evento speciale che avrà luogo ad Avellino. Come riportato sul sito ufficiale, dal 9 al 14 febbraio arriva Lovellino che si dividerà tra 6 giorni di laboratori e show, 100 tonnellate di cioccolato, 60 aziende del settore cioccolatiero, 600 referenze di prodotti.

Giovedì d’ r Scurpiell

Appuntamento a San Lupo (BN) con l’evento “Giovedì d’ r Scurpiell“. Tanta allegria, divertimento esagerato e ottimo cibo vi aspettano Giovedì 1 Febbraio 2024, all’interno dell’Ambulatorio Comunale del paese. Organizzato dalla Pro Loco di San Lupo. La festa avrà inizio alle ore 19.30. Evento Gratuito

CARNEVALE A SOLOFRA 2024

Arriva il Carnevale 2024 di Solofra (AV) – una festa molto sentita per la colorata atmosfera fatta di maschere, coriandoli, risate, carri allegorici, balli e musica.

La Proloco Solofra, con il Patrocinio del Comune, presenta il programma di eventi dell’edizione 2024 dove bambini e famiglie potranno ammirare ed applaudire la creatività dei carri allegorici e la spensieratezza dei gruppi mascherati che partecipano all’imperdibile sfilata.

Domenica 4 Febbraio 2024 dalle ore 10.30

Evento di Presentazione del carro Aladdin – Città di Solofra a cura dell’Ass. Rione Caposolofra, Michelangelo De Stefano con animazione a ASD Another Dance di Marianna Liguori & La Mascherata Serinese con la sfilata della storica Mascarata carnevalesca dell’Ass. Ma.Bi.

Venerdì 9 Febbraio 2024 dalle ore 18.30

Grande Raduno e sfilata con i carri allegorici, gruppi mascherati ed animazione per le strade del centro cittadino. Ingresso gratuito.

6° Edizione “La Zeppolata”

Anche quest’anno la Pro Loco d’Ayala Valva, con il Patrocinio del Comune di Valva, organizza la 6° Edizione della manifestazione gastronomica “La Zeppolata”, tradizionale appuntamento di Carnevale.

L’evento è fissato per Domenica 11 Febbraio 2024 – dalle ore 15.00 – presso la sede delle Ex-Cantine S.M.O.M a Valva (SA).

La degustazione delle zeppole dolci della tradizione valvese rappresenta il fiore all’occhiello della festa, che si inserisce perfettamente in questo periodo di Carnevale.

E a proposito di Carnevale, l’altro momento clou prevede la tradizionale Sfilata carnevalesca con animazione giochi e spettacoli: firmato Star Noise.

Sagra delle Polpette e Cotechino al Sugo

La Sagra delle Polpette e Cotechino al Sugo (in programma il 13 Febbraio) e La Zeza di Cesinali, con i suoi canti e i suoi balli, sono il fiore all’occhiello del paese, nel periodo più allegro e divertente dell’anno.

Personaggi, costumi, la musica che accompagna una tradizione lunga oltre 100 anni, che si rinnova puntualmente come un rituale di allegria e goliardia, fra maschere e macchiette.

Secondo la tradizione la Zeza è una donna che fa continuamente smorfie o vezzi, che si abbandona a smancerie di ogni genere e che è un’insopportabile chiacchierona, oltre che civettuola.

Quattro gli appuntamenti con la Zeza di Cesinali in occasione del Carnevale 2024.

₶ Domenica 4 Febbraio ► alle ore 9.30 Sfilata a Cesinali – alle ore 14.30 Sfilata al Carnevale di Torchiati di Montoro

₶ Sabato 10 Febbraio ► alle ore 15.30 Sfilata al Carnevale Atripaldese – alle ore 18.00 Sfilata a Cesinali

₶ Domenica 11 Febbraio ► alle ore 9.30 Sfilata a Altavilla Irpina – alle ore 14.30 Sfilata al Carnevale di Castelvetere.

₶ Martedì 13 Febbraio ► alle ore 16.00 Sfilata a Aiello del Sabato – alle ore 17.15 Sfilata a Cesinali. A seguire i balli di gruppo con Dj Alex.

A chiudere in bellezza i quattro giorni di festa, sarà la tradizionale Sagra delle Polpette e Cotechino al Sugo, dove poter degustare le ottime specialità locali. Vino Gratis.

Carnevale Castelveterese (AV) dal 4 al 17 febbraio

A Castelvetere sul Calore (AV), nel cuore verde dell’Irpinia, il Carnevale è una tradizione che risale al 1683 che ancora oggi rivive attraverso i Carri allegorici e i gruppi mascherati. Quattro gli appuntamenti ► 4-11-13-17 Febbraio 2024

Il Carnevale è una festa ricca di tradizione, maestria e dedizione con stand enogastronomici, artigianato e musica.

Carnevale di Airola (BN)

Le Associazioni Pan di Zucchero, San Giovanni, Pro Loco di Airola (BN), con il Patrocinio del Comune e la collaborazione delle Associazioni del territorio, Domenica 11 Febbraio 2024 vi aspettano per vivere la festa più spassosa dell’anno.

La sfilata delle Maschere partirà alle ore 15.00 da Piazza Caduti di Nassiriya per raggiungere Corso Montella, dove avranno luogo divertenti e frenetici esibizioni live, animazioni per bambini, bolle di sapone, Truccabimbi e molto altro

La 13ª Edizione del Carnevale di Airola ripercorre un’abitudine poco etica, ma consolidata, degli anni ’70 ’80 ’90, cioè quando nel passeggio sul Corso Montella, per una legge non scritta, ma a cui si ubbidiva, si potevano ben distinguere ceto e classe sociale a secondo del marciapiede utilizzato per passeggiare.

Carnevale Collese (BN)

Il momento più divertente sarà quello della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati per le vie del paese, con partenza da Via delle Lame e arrivo in Piazza Flora.

Ecco le due date:

● Domenica 11 Febbraio 2024 – dalle ore 15.00

● Martedì 13 Febbraio 2024 – dalle ore 15.00

Ad accogliervi una cornice meravigliosa in cui Colle Sannita si pone come punto di ritrovo e di esaltazione con il tradizionale lancio di stelle filanti e coriandoli.

Carnevale Roccano (CE)

Il Carnevale Roccano ogni anno anima il borgo di Roccamonfina (CE), famoso soprattutto per la sua Sagra autunnale dedicata alla castagna.

L’appuntamento con il Carnevale Roccano, quest’anno, è per Domenica 11 Febbraio 2024, in Piazza Nicola Amore, cuore del borgo casertano.

– Sfilata di maschere in moto

– Ricchi doni a tutti i presenti

– Gran buffet con festa napoletana

– Musica di XL Deejay Liveperformance

Carnevale di Arienzo (CE)

E’ tutto pronto per la 3° Edizione del Carnevale di Arienzo, che animerà questa cittadina del Casertano, sempre molto allegra ed ospitale.

Domenica 11 Febbraio: Intrattenimento a cura della Nando’s Animation World al Parco Vigliotti di Arienzo (CE) – ore 16.30

Martedì 13 Febbraio: Sfilata di 12 carri allegorici, lunghi addirittura fino a 16 metri, a cura dell’Associazione L’Arca Santa Maria a Vico – ore 16.30

Concluderà la serata, alle ore 20.00, l’attore, comico e cabarettista Peppe Iodice, atteso sul palco del Parco Vigliotti, punto di arrivo della manifestazione.

Carnevale di Capua

Esiste un Carnevale in Campania, tra i più antichi e più famosi d’Italia, quello di Capua. Si può tranquillamente dire che Capua (CE) rappresenti la città del Carnevale per antonomasia in Campania.

Ritorna, dunque, nei giorni 8-11-13 Febbraio 2024, il Carnevale di Capua, giunto quest’anno alla sua 137° Edizione, una tradizione che risale al 1886 quando la nobiltà, che sin dal Medioevo festeggiava nei saloni dei grandi palazzi, decise di unirsi al popolo dando vita ad gigantesca festa dell’allegria.

L’evento è un vero e proprio show, sfilate di carri allegorici con diverse tematiche, preparati da maestri cartapestai, maschere classiche come Pulcinella (tanti Pulcinella vestiti di bianco che appariranno e scompariranno all’improvviso fra la folla e sui carri), luminarie, musica, degustazioni gastronomiche.

MascherAscea – The Carnival 2024 (ASCEA)

Il Comune di Ascea (SA) presenta MascherAscea – The Carnival 2024 che vedrà coinvolta la cittadina ed il litorale.

Sabato 10 Febbraio 2024 Ascea centro dalle ore 15.30 – Partenza della parata mascherata dalla Chiesa di Sant’Antonio per giungere in Piazza Correale. Seguirà il corto teatrale e lo spettacolo di Marionette.

Domenica 11 Febbraio 2024 Ascea Marina dalle ore 15.30 – Sfilata dei carri allegorici con partenza da Piazzale Mercato per raggiungere Piazza Europa dove potrete assistere alle coreografie circensi e ballare con la musica by Dj Set.

Carnevale ad Agropoli

Ad Agropoli (SA) parte la 51ª Edizione del suo Carnevale, in programma da Domenica 11 a Martedì 13 Febbraio 2024

Imperdibili le sfilate dei Carri allegorici e dei Gruppi mascherati in calendario Domenica e Martedì dalle ore 15:00 con partenza da Via S. D’Acquisto, proseguendo per Via Pio X per giungere in Piazza Vittorio Veneto.

Alla 51ª Edizione saranno ben 6 i carri allegorici dei Rioni che sfileranno per le strade cittadine, realizzati a cura dell’Associazione Il Carro, oltre al carro di apertura che rappresenta la maschera ufficiale: Rione Piazza; Rione Moio; Rione San Marco; Rione Piano delle Pere; Rione Viale Risorgimento e Rione Gromola. Majorettes, Sbandieratori e Scuole di danza accompagneranno i corsi mascherati.

Mentre Lunedì dalle ore 20.00, presso Palazzetto dello Sport “Di Concilio”, torna La Corrida di Carnevale, dilettanti allo sbaraglio.

Carnevale di Villa Literno

Cinque giorni di spettacoli, carri e puro divertimento con la 39esima edizione del Carnevale di Villa Literno.

Torna il Carnevale di Villa Literno con cinque giorni di spettacolo e divertimento. La grande festa avrà inizio sabato 3 febbraio e si concluderà martedì 13 febbraio con il Gran Finale. La 39esima edizione vedrà tra i giurati Steve La Chance, Luca Donadoni e Sebastiano Somma.

“Sagra d’a Purpetta e’ Pastenaca” Torna a San Valentino Torio (SA) la polpetta di carote. Appuntamento nei giorni 17-18 Febbraio 2024 , in Piazza Spera dalle ore 18.00. L’ Azione Cattolica della Parrocchia di S.Giacomo Maggiore Apostolo di San Valentino Torio , nei giorni della Festa del Santo Patrono degli Innamorati , offre ai cittadini di San Valentino e dei paesi limitrofi, la possibilità di degustare questa prelibatezza della tradizione gastronomica. Tutti gli utili della Sagra , infatti, saranno devoluti alla popolazione di Veyula , un piccolo villaggio della Tanzania .

Torna a la Appuntamento nei giorni , in dalle L’ , nei giorni della del , offre ai cittadini di e dei paesi limitrofi, la possibilità di degustare questa prelibatezza della tradizione gastronomica. Napoli – “Mostra mercato antiquariato Ippodromo di Agnano”

Tutte le Domeniche

Vendemmia contadina del Sannio

Gli appuntamenti, per gruppi di 4-8 persone, saranno svolti in orari mattutini dalle 9,30 alle 12.30, nei giorni di sabato e domenica fino all’11 novembre (Festa di San Martino), dal 27 gennaio al 10 marzo (potatura), dal 17 marzo al 14 aprile 2024.

