Sagre e feste in Campania: weekend da giovedì 15 a domenica 18 agosto

Fra i suggestivi vicoletti, sarà possibile visitare la Chiesa che custodisce preziose opere d’arte del ‘700, il Presepe artistico, apprezzando in questo modo la bellezza dell’antico borgo.

Dalle ore 20.00 gli Stand gastronomici proporranno le saporite varianti a base di melanzana: alla parmigiana, indorata e fritta, imbottita, alla griglia, al funghetto e chi più ne ha più ne metta.

Lunedì 12 Agosto, a partire dalle ore 20.00 – in Piazza Concerto live il gruppo Amadeus in Friendship, mentre dalle ore 21.00 in Via Cocurullo vi sarà l’esibizione del Belcanto Trio con tenore, chitarra e fisarmonica.

Martedì 13 Agosto, dalle ore 20.00 – in Piazza Concerto live con i Koala Band, mentre in Via Cocurullo dalle ore 21.00 il live show degli Omega Trio con piano, voce femminile e sax. Il programma musicale spazierà dal classico al jazz.

FESTA DELLA BIRRA a CONCA DELLA CAMPANIA 2024