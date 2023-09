Sagre e feste in Campania dal 21 al 24 settembre. Tutti gli appuntamenti

Sagre e feste in Campania: le giornate del weekend dal 21 al 24 settembre saranno piene di eventi all’insegna del buon cibo e del divertimento su tutto il territorio. Scopri tutti gli appuntamenti.

Baccalà Village a San Marco Evangelista

Baccalà Village, la kermesse gastronomica si terrà a San Marco Evangelista (CE), presso l’ampio Polo Fieristico A1 Expo (uscita Caserta Sud), a ingresso libero dalle ore 18 alle 24 per due weekend consecutivi, dal 21 al 24 settembre e poi dal 29 settembre al 1 ottobre.

Due importanti novità per questo quarto Baccalà Village 2023: la partecipazione degli chef stellati e due nuovi piatti da scegliere nelle tre consuete proposte di menu, ovvero il baccalà alla brace e la zuppa di baccalà con patate.

“La Macenata” dedicato alla pigiatura dell’uva

Nel borgo irpino di Paternopoli per la prossima edizione di “La Macenata”, in programma venerdì 22 e sabato 23 settembre, per celebrare l’antico rito della pigiatura dell’uva, una tradizione che parte da lontano e continua ad essere presente ancora oggi.

Nel programma dell’edizione 2023 de “La Macenata”, previste degustazioni guidate, laboratori, proposte gourmet e incontri con alcuni dei più rappresentativi produttori del distretto viticolo.

Festa della Zeppola a Montoro (AV)

Dal 22 al 24 settembre 2023 a Montoro in provincia di Avellino, nella frazione di Sant’Eustachio di Montoro presso il Parco del Sole si svolgerà la “Festa della zeppola e non solo...”. Un evento dedicato alle Zeppole di Montoro fatte secondo l’antica tradizione della zona montorese.

“Festa del Vino, dei sapori e dei saperi vesuviani” – Boscoreale

La “Festa del Vino, dei sapori e dei saperi vesuviani” si svolgerà il 24 e 25 ottobre ed è un appuntamento fisso del panorama di eventi autunnali della provincia di Napoli. Nel corso della due giorni, nel centro storico di Boscoreale, si potranno riscoprire i sapori della cucina tradizionale vesuviana accompagnati dai vini che nascono sulle falde del Vesuvio. Spazio anche all’artigianato e ai giochi di una volta.

Pizza a Vico 2023: dal 24 al 26 settembre

L’edizione 2023 di Pizza a Vico si terrà dal 24 al 26 settembre, nel suggestivo scenario di Vico Equense. Questi tre giorni saranno caratterizzati da una serie di esperienze culinarie straordinarie, guidate dai talentuosi pizzaioli locali. Pizza a Vico rappresenta un omaggio alla tradizione culinaria e alla passione che ha reso Vico Equense rinomata a livello globale.

La Regina delle Zucche a Portici (previste degustazioni) dal 29 settembre

Nell’area cooking decorazioni di un “dolce ricordo” da portare a casa insieme ad una zucca inclusa nel prezzo del biglietto e da raccogliere con l’apposito carrellino da contadino. Inoltre sarà possibile degustare tante specialità a base di zucca.

Sagra dei funghi – Cusano Mutri (BN) – dal 22 Settembre al 15 Ottobre

Da Lunedì al Giovedì aperti al pubblico il 30% degli stand, di sera, mentre a pranzo ci sarà disponibilità di 1 solo stand gastronomico. Sabato a pranzo tutti gli stand aperti.

Pozzuoli – “Officine Rione Terra”

Fino a settembre un cartellone ricco di eventi nel cuore pulsante e vivo di Pozzuoli. Per l’occasione, le botteghe storiche del Rione Terra e quelle più recenti saranno riaperte e fruibili per esposizioni artistiche, artigianali e per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica.

Vendemmia contadina nel Sannio

La vendemmia turistica ha lo scopo di creare un’esperienza immersiva per appassionati ed enoturisti, che parte dalla vendemmia e prosegue attraverso tutte le fasi successive (il mosto che si fa vino, potatura, fase vegetative…) fino all’imbottigliamento. Gli appuntamenti, per gruppi di 4-8 persone, saranno svolti in orari mattutini dalle 9,30 alle 12.30, nei giorni di sabato e domenica dal 23 settembre fino al 29 ottobre (vendemmia), l’11 novembre (Festa di San Martino), dal 27 gennaio al 10 marzo (potatura), dal 17 marzo al 14 aprile.

ALTRE SAGRE IN CAMPANIA

Sagra della Castagna di Salza Irpina

La 38° Sagra della castagna di Salza Irpina avrà luogo nel weekend tra il 13 e il 15 ottobre 2023, nelle giornate di venerdì e sabato solo la sera, mentre di domenica soltanto a pranzo.

A Marzano di Nola (AV) Il Nocciolo e le Strade dei Forni – 30 settembre

Piazze della Lumaca dal 21 al 22 settembre 2023 a Piana del Monte Verna (CE)

Sagra della nocciola dal 27 al 29 settembre 2023 a Giffoni sei Casali (SA)

Neapolitan Food Expò dal 20 al 22 settembre 2023 a Castel Morrone (CE)

