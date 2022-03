Rubrica Games: I titoli dei migliori videogames in uscita a Marzo

Rubrica Games: Tra i migliori titoli di videogames segnaliamo il capolavoro di Rockstar Game in uscita il 15 marzo che si presenterà sulle console di nuova generazione, in una veste grafica ancora più spettacolare e da non perdere.

Di Piero Lombardi – Come avevamo previsto Horizon Forbidden West e Elder Ring hanno riscosso un gran successo, posizionandosi tra i migliori titoli dell’anno. Vediamo insieme cosa ci riserva il mese di Marzo.

Babylon’s Fall (3 Marzo)

In uscita su tutte le piattaforme, l’opera di Platinum Game punta ad un’esperienza multipiattaforma cooperativa. Con i nostri amici andremo ad affrontare le insidie della leggendaria Torre di Babele dotati di un arsenale vastissimo e di un roaster di mosse di tutto rispetto.

Gran Turismo 7 (4 Marzo)

Senza ombra di dubbio Marzo è il mese di Gran Turismo. Non ha bisogno di presentazioni il simulatore racing per eccellenza di casa Sony. Esclusiva assoluta e arricchita soprattutto sulla console next gen Ps5 che ci permetterà di vivere l’esperienza del ray tracing con una grafica mozzafiato. Da non perdere.

Triangle Strategy (4 Marzo)

Continuiamo con le esclusive presentandovi il nuovissimo RPG di square enix per Nintendo Switch. Triangle Strategy ci catapulta in un mondo medievale afflitto dalla guerra ed è da qui che il nostro eroe, Serenoa Wolfhort, sarà chiamato a difendere il suo regno. Consigliatissimo agli appassionati del genere, Square Enix non ci delude mai.

Assassin Creed Valhalla: L’alba del Ragnarok (10 Marzo)

Per la prima volta Ubisoft ci riporta dopo un anno sulla stessa storia e approfondisce gli eventi legati alla mitologia norrena di Assassin’s Creed.

Questa volta saremo chiamati a indossare i panni di Odino, padre degli Dei che si troverà ad affrontare l’esercito del Gigante di fuoco Baldr, nella mappa open world di Svartalfheim.

Gran Theft Auto V (15 Marzo)

Non servono presentazioni, ormai l’hanno riproposto in tutte le salse, ma il capolavoro di Rockstar Game ha ancora qualcosa da mostrare, il 15 marzo infatti si presenterà sulle console di nuova generazione, in una veste grafica ancora più spettacolare a 10 anni di distanza dall’uscita e dopo ben tre generazioni di console.

Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin (18 Marzo)

Ancora Square Enix ci mostra il nuovissimo spin-off della celebre serie Final Fantasy. Ambientato nel regno di Cornelia, vestiremo i panni di un guerriero, Jack alla ricerca dei cristalli rubati. Nell’attesa di scoprire qualcosa in più di Final Fantasy XVI che uscirà su Ps5 prossimamente, consigliamo questo titolo a tutti i fan della serie.