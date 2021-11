Rubrica Games: I migliori videogiochi in uscita a Novembre

Rubrica Games: Da Novembre fino alla fine dell’anno ci sono molti titoli di videogiochi degni di nota da appuntare sul nostro calendario.

di Piero Lombardi – Il 2021 non è stato un anno ricco di lanci come ci saremmo aspettati a causa dei rallentamenti dovuti alla pandemia, ma da Novembre fino alla fine dell’anno ci sono molti titoli degni di nota da appuntare sul nostro calendario.

Just Dance 2022(4 Novembre)

Anche quest’anno si torna a ballare con una vastissima selezione di nuovi pezzi e coreografie, Just Dance 2022 è il gioco ideale per unire tutta la famiglia o gli amici in serate indimenticabili a ritmo di musica.

Il gioco alla sua dodicesima edizione conterà ben 40 nuovi brani e svariate modalità di intrattenimento. Sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire già dal 4 Novembre.

Call of Duty: Vanguard(5 Novembre)

Dopo un anno di attesa e un successo strepitoso Call of Duty è pronto a catapultarvi nella Seconda Guerra Mondiale insieme alla Task Force One, un gruppo di soldati che ha il compito di porre fine alle ostilità in una campagna mai vista prima.

I fan della serie aspettano con ansia la componente multiplayer ma soprattutto la nuova mappa di Warzone, Pacific, rivelata pochi giorni fa da uno spettacolare trailer.

Forza Horizon 5 (9 Novembre)

Scaldate i motori, la nuova opera dei britannici di Playground Games è pronta a sbalordirvi.

Questa volta ci spostiamo in Messico ai piedi di un grande vulcano, tra temibili tempeste di sabbia e foreste rigogliose Forza Horizon 5 sfrutta a pieno la potenza di Xbox Series x, catapultandoci nella next generation dei corse su strada.

Un titolo imperdibile e tecnicamente impressionante.

Football Manager 2022(9 Novembre)

Il manageriale calcistico per eccellenza di SEGA per Pc è pronto a sbarcare sui nostri schermi.

Per questo nuovo capitolo è stata presentata una novità assoluta, il Centro Dati, una nuovissima sezione che raccoglie i dati e le statistiche dei nostri top player al fine di poter valutare le nostre scelte come un vero e proprio Manager!

Pokemon Diamante Lucente, Perla Splendente (19 Novembre)

I Pokemon ritornano in forma smagliante su Nintendo Switch con il remake di Pokemon Diamante e Pokemon Perla uscito nel 2007 su nintendo DS.

Il gioco vuole essere il più fedele possibile all’originale senza particolari aggiunte in attesa il prossimo anno della nuova generazione dei mostriciattoli giapponesi.

L’azienda infatti è già al lavoro su un nuovo titolo: Pokemon Leggende Arceus.

Battelfield 2042(19 Novembre)

Dopo mesi di test è pronto a sbarcare il diretto concorrente di Call of Duty. Come ormai molti già sanno il nuovo Battelfield sarà incentrato esclusivamente sulla componente multiplayer con una modalità simile ad una battleroyal da 128 giocatori in una mappa su larga scala con la possibilità di utilizzare veicoli e aerei. Riuscirà il titolo di DICE ad accaparrarsi una buona fetta del mercato? Tra fortnite, Warzone e Apex, la concorrenza è spietata.

A Novembre sono in uscita tantissimi altri giochi degni di nota: The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Shin Megami Tensei V, Sherlok Holmes e Final Fantasy XIV.