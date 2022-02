Rubrica Games: I migliori videogames in uscita a Febbraio

Oltre ai videogames tra le novità di febbraio troviamo Steam Deck: Disponibile in tre versioni da 64, 256 e 512 giga, questa meraviglia tecnologica potrà essere vostra a partire dal 25 Febbraio, ma solo se l’avete prenotata con largo anticipo.

Piero Lombardi – Febbraio è un mese incredibile per i videogames, come è sempre stato l’inverno ci regala tantissime novità tra cui la nuovissima console portatile di Valve: Steam Deck. Scopriamo i migliori titoli in uscita a febbraio.

Dying Light 2 (4 Febbraio)

Sicuramente uno dei giochi più attesi del mese, un survival horror assolutamente da non perdere se avete già giocato il suo predecessore. La storia si svolge 20 anni dopo i fatti del primo titolo, ma in questo caso il protagonista è diverso e anche l’ambientazione, per cui anche i nuovi giocatori possono approcciare al sequel senza conoscere i fatti del passato.

Horizon Forbidden West (18 Febbraio)

Il 18 Febbraio prosegue il viaggio di Aloy in direzione dell’ovest proibito, dopo ben 5 anni dall’uscita di questo splendido titolo Guerrilla Games approda su PS5 con un comparto tecnico da paura che inizia a sfruttare la potenza delle nuove macchine. Anche i possessori di PS4 potranno giocarci e affrontare le creature mastodontiche e le terre selvagge di Horizon.

Marta id Dead (24 Febbraio)

Italia 1944, durante il conflitto mondiale viene rinvenuto il corpo di una donna di nome Martha. La sua gemella Giulia dovrà affrontare questo tragico evento durante uno dei periodi più bui della storia dell’umanità. Un horror psicologico con una narrazione molto profonda. Sicuramente un titolo tutto da scoprire.

Elden Ring (25 Febbraio)

Hideta Miyazaky in collaborazione con R.R. Martin (il Trono di Spade) ci porteranno alla scoperta dell’interregno nel nuovissimo soulslike di FromSoftware. Tra pianure da attraversare e dirupi da scalare affronteremo svariate minacce con il nostro eroe per scoprire i segreti che si celano dietro il potere dell’Anello Ancestrale. Un gioco per pochi ma forse uno dei più attesi dell’anno, soprattutto per i fan di Darksoul e Bloodborne.

Steam Deck (25 Febbraio)

Concludiamo con quella che potrebbe essere la rivelazione dell’anno, la nuovissima console di Valve: Steam Deck. Pensata come un potentissimo pc da gaming portatile conterrà l’intera libreria di Steam. Disponibile in tre versioni da 64, 256 e 512 giga, questa meraviglia tecnologica potrà essere vostra a partire dal 25 Febbraio, ma solo se l’avete prenotata con largo anticipo. Purtroppo a causa della pandemia la produzione di queste console si è rallentata così come è successo con le nuovissime PS5 E XBOX, ancora oggii quasi introvabili, pertanto il lancio di questo gioiello passerà sicuramente in sordina.