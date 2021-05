Rubrica Games: I migliori titoli in uscita a maggio 2021

Rubrica Games: Il mercato videoludico è in netta ripresa e per questo mese di maggio propone uscite esclusive per tutti i gusti. Ecco tutti i titoli dei nuovi videogames.

di Piero Lombardi – Dopo un mese di Aprile abbastanza soddisfacente finalmente sembra che vi sia una netta ripresa con uscite esclusive per tutti i gusti. Vediamo cosa ci riserva Maggio.

Resident Evil (7 Maggio)

Si parte col botto, l’ottavo capitolo della serie di Capcom ci catapulta in un’atmosfera dai toni gotici con una grafica ultra-realistica che sfrutta tutta la potenza delle nuove console.

Resident Evil Village è il seguito diretto del precedente capitolo che ha come protagonista Ethan Winters che questa volta a seguito di una serie di vicissitudini si troverà in un misterioso villaggio in Romania alla corte di un castello da brividi.

Qui Ehtan conoscerà Lady Dimitrescu, una donna dalla statura imponente divenuta già simbolo di questo titolo. Non ci resta che aspettare la prossima settimana per saperne di più.

Hood: Outlaws and Legends (10 Maggio)

Sumo Digital propone un’ambiziosa esperienza PvEvP ambientata all’universo di Robin Hood, in un mondo medievale arricchito da elementi fantasy.

Un titolo che mescola action e stealth per permettere al giocatore di mettere le mani su un agognato bottino, protetto dallo Sceriffo e dalle sue milizie e di sfidarsi con altre bande di ladri che concorrono allo stesso obiettivo.

Disponibile il 10 Maggio su tutte le piattaforme.

Mass Effect: Legendary Edition (14 Maggio)

Il ritorno del comandante Shepard in versione rimasterizzata in 4K e Ultra Hd. Un titolo imperdibile per chi non ha mai giocato a questa splendida saga, ma una chicca anche per i veterani che potranno godersi la trilogia con ben 40 DLC e un gameplay tutto nuovo per il primo capitolo.

Mass Effect è stata riconosciuta come una delle saghe più belle di sempre nella storia dei videogiochi, un’impresa maestosa e ricca di contenuti, forse ancora oggi inarrivabile. Assolutamente da prendere.

Biomutant (25 Maggio)

Finalmente una data di uscita per un gioco che avrebbe dovuto vedere la luce nel 2019.

Questo RPG open World ci catapulterà in un mondo di animali antropomorfi, geneticamente modificati per combattere. Il titolo è stato sviluppato dalla svedese Experiment 101 e pubblicato da THQ e sarà disponibile per tutte le piattaforme. Biomutant si sviluppa in base alle scelte del giocatore che potrà allearsi con una delle tribù presenti nel mondo di gioco per accrescere il suo potere.