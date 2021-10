Roccadaspide, interviene per sedare una rissa: 15enne accoltellato

Cronaca di Salerno: un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito al fianco nel tentativo di sedare una rissa tra coetanei davanti a un bar. Indagano i Carabinieri.

Grave episodio di cronaca ieri mattina, martedì 12 ottobre, davanti a un bar di Roccadaspide, ne Salernitano, dove un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato al fianco mentre cercava di sedare una rissa tra coetanei.

Come riporta “Ottopagine”, i fatti sono accaduti nei pressi dell’Istituto Parmenide. Il 15enne avrebbe cercato di separare alcuni coetanei che stavano litigando per futili motivi, quando un altro ragazzo avrebbe estratto un coltello, ferendolo al fianco.

Il ragazzo è stato subito trasportato all’ospedale di Roccadaspide, dove è stato preso in cura dai medici per una profonda ferita al fianco sinistro, ma non è in gravi condizioni.

Per ricostruire le dinamiche della vicenda, i Carabinieri della locale stazione hanno aperto una indagine.