Rione Traiano, gettano cocaina nel wc per sfuggire ai Carabinieri: due arresti (I NOMI)

Rione Traiano: i Carabinieri hanno fermato un 47enne e un 18enne (attualmente agli arresti domiciliari) per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato Vincenzo De Gais (47enne) e Francesco Pio Salvati (18enne), entranti del rione Traiano e già noti alle ffoo.

Sono stati sorpresi dai militari in un locale di Via Tertulliano, nel lotto 33. Notata la pattuglia hanno immediatamente gettato nel wc della cocaina, quasi interamente persa negli scarichi fognari.

Perquisito il locale, sono stati rivenuti 2,5 grammi circa di cocaina ancora non dissolta nelle acque di scarico, 115 euro in contante ritenuto provento illecito, materiale vario per il confezionamento delle dosi, un bilancino e alcuni foglietti su cui erano riportati appunti sulle attività di spaccio.

I due sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio e dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.