Rione Sanità, scoperta “fabbrica del falso”: sequestrati 7mila articoli contraffatti

I militari della Guardia di finanza hanno scoperto una “fabbrica del falso” nel Rione Sanità a Napoli, con all’interno 100 macchinari altamente specializzati per produrre merce contraffatta in serie.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto, nel quartiere Stella rione Sanità, a Napoli, una vera e propria “fabbrica del falso” sequestrando più di 7000 articoli contraffatti o privi di marchio e 100 macchinari e strumenti di produzione industriale. La fabbrica era destinata alla produzione di capi contraffatti, attrezzata con macchinari altamente specializzati, utilizzati per la produzione in serie della merce contraffatta, e materiale utile all’assemblaggio e al confezionamento.

Tutti i capi d’abbigliamento sequestrati, principalmente etichette e modelli di borse recanti noti marchi contraffatti (“Gucci”, “Louis Vuitton”, “Fendi”, Armani”), erano ammucchiati alla rinfusa e in scarse condizioni igieniche e, quindi, potenzialmente pericolosi per la salute dei futuri acquirenti, in quanto sprovvisti di validi certificati di conformità.

Tra i macchinari sottoposti a sequestro, infatti, vi era anche una stampante laser professionale adibita a riprodurre falsi certificati di conformità delle borse da commercializzare. Denunciati 4 responsabili, tutti napoletani, per contraffazione e ricettazione.